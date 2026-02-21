Bayer Leverkusen empfängt im Playoff-Rückspiel der Champions League Olympiakos Piräus. Die Aussichten auf das Erreichen des Achtelfinales sind nach dem 2:0 im Hinspiel gut.

Bayer Leverkusen strebt den Einzug in das Achtelfinale der Champions League an. Die Voraussetzungen dafür sind exzellent. Im Playoff-Hinspiel siegte die "Werkself" auswärts bei Olympiakos Piräus mit 2:0 und verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Ein Doppelpack von Patrik Schick innerhalb von 144 Sekunden ebnete dem Team den Weg. Nun gilt es im Rückspiel, den Sack gegen den griechischen Vertreter zuzumachen.

Leverkusen könnte sich sogar eine Pleite mit einem Tor Unterschied erlauben, um in die K.o.-Phase der "Königsklasse" einzuziehen.

Sollte sich das Team von Trainer Kasper Hjulmand für die Endrunde qualifizieren, würde dort ein bärenstarker Gegner warten. Als mögliche Teams wurden im Zuge der Auslosung bereits der FC Bayern oder der FC Arsenal bestimmt.