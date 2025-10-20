Anzeige
3. Spieltag in der Champions League

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 08:36 Uhr

Am 3. Spieltag trifft Bayer Leverkusen in der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

In der Champions League wartet auf Bayer Leverkusen am 3. Spieltag eine absolute Mammutaufgabe.

Die "Werkself" trifft auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain und steht vor der Partie schon ein wenig unter Druck. Die ersten beiden Spiele der CL-Saison spielte Bayer jeweils unentschieden.

Anders als die Franzosen: Die Mannschaft von Luis Enrique gewann sowohl gegen Atalanta Bergamo (4:0) als auch gegen den FC Barcelona (2:1) und kann eine makellose Bilanz aufweisen.

Anzeige
Anzeige
1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Die Highlights der Champions League auf Joyn

Die Highlights von Spieltag drei der Champions League kostenlos auf Joyn streamen

Anzeige

Hinzu kommt, dass PSG wohl wieder auf Ousmane Dembele zurückgreifen kann. Der Ballon-d'Or-Sieger musste aufgrund einer Oberschenkelverletzung seit Anfang September passen, soll gegen Leverkusen laut "AFP" aber wieder im Kader stehen.

Anzeige

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel heute statt?

  • Spiel: Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
  • Wettbewerb: Champions League; 3. Spieltag
  • Datum: 21. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: BayArena (Leverkusen)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Leverkusen vs. PSG im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und PSG wird nicht im Free-TV übertragen.

Leverkusen empfängt Paris heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Leverkusen - PSG live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Anzeige

Champions-League heute im Livestream: Wer zeigt Bayer Leverkusen gegen PSG live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Anzeige

PSG zu Gast in Leverkusen heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Bayer Leverkusen - PSG gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels

  • Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
  • Datum und Uhrzeit: 21. Oktober 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen), Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
imago images 1065616258Update
News

Gegen Brügge: Bayern darf auf zwei Rückkehrer hoffen

  • 21.10.2025
  • 11:13 Uhr
ESP: Atletico de Madrid - CA Osasuna. La Liga EA Sports. Date 9 Diego Simeone head coach of Atletico de Madrid during the La Liga EA Sports match between Atletico de Madrid and CA Osasuna played at...
News

Vor CL-Kracher: Atletico Madrid reicht Beschwerde ein

  • 21.10.2025
  • 11:08 Uhr
Stürmer mit viel Qualität: Harry Kane
News

"Bester Stürmer der Welt": Legende schwärmt von Bayern-Star

  • 21.10.2025
  • 10:38 Uhr
Jamal MUSIALA (Bayern Muenchen), Reservebank,Ersatzbank,Ersatzspieler, Reservespieler,Bank,Ergaenzungsspieler, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball Champion...
News

Bayern auf Rekordjagd - ist da noch Platz für Musiala?

  • 21.10.2025
  • 10:33 Uhr
FC Bayern Fans Plakat gegen Jerome Boateng
News

Boateng-Rückkehr: Bayern-Bosse wiegeln ab

  • 21.10.2025
  • 10:25 Uhr
Im engen Austausch: Kovac (r.) mit Bellingham
News

Nach Klassiker-Fehler: Kovac verteidigt Schützling

  • 21.10.2025
  • 10:18 Uhr
Dyche übernimmt in Nottingham
News

Nachfolger von Postecoglou: Nottingham holt Dyche

  • 21.10.2025
  • 10:13 Uhr
Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen) schaut enttaeuscht, Bundesliga, Eintracht Frankfurt v FC Bayern München, Deutsche Bank Park am 04. October 2025 in Frankfurt am Main, Deutschland. (Foto...
News

Kommentar: Nicolas Jackson hat noch kein Bayern-Format

  • 21.10.2025
  • 10:00 Uhr
Konrad Laimer
News

Der heimliche MVP des FC Bayern

  • 21.10.2025
  • 09:55 Uhr
Foto : Torjubel bei Schalke , Moussa SYLLA (Schalke) trifft zum 0-2 Fussball 2. Liga , 9. Spieltag am Fr. 17.10.2025 Hannover 96 - Schalke 04 *** Photo Goal celebration at Schalke , Moussa SYLLA Sc...
News

Kommentar: Dieses Schalke gehört in die Bundesliga

  • 21.10.2025
  • 09:48 Uhr