Bei den Rojiblancos überwiegt vor dem Duell in London gegen den FC Arsenal nicht die Vorfreude, sondern Ärger über den Gegner. Der Grund dafür ist kurios.

Vor dem Spitzenduell in der Königsklasse am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) gibt es bereits erste Sticheleien zwischen den beiden Vereinen. Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, gab es bei Atletico Madrid nach dem Abschlusstraining im Londoner Emirates Stadium beim Duschen kein warmes Wasser.

Die Trainingseinheit der Mannschaft von Diego Simeone musste frühzeitig beendet werden, da das englische Wetter einen Strich durch die Vorbereitungsplanungen der Rojiblancos machte.

Die Atletico-Spieler mussten das Stadion dann aber ungeduscht verlassen, da es in der Gästekabine kein warmes Wasser gab. Der Klub kündigte daraufhin an, bei der UEFA eine Beschwerde einzureichen.