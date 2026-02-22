Fußball
Real Madrid: Vinicius Junior erneut Opfer von Schmähgesängen
- Veröffentlicht: 22.02.2026
- 13:41 Uhr
Nächster Vorfall um Vinicius Junior: Der Real-Star wurde bei der Niederlage gegen Osasuna erneut von gegnerischen Fans verschmäht. Untersuchungen von La Liga laufen bereits.
Trotz eines Treffers von Vinicius Junior verlor Real Madrid mit 1:2 bei CA Osasuna.
Der 25-Jährige erzielte in der 73. Minute im Estadio El Sadar den Ausgleichstreffer für die Madrilenen. Der Brasilianer feierte sein Tor, indem er auf den Namen auf seinem Trikot zeigte und deutete mit dem Finger auf den Boden, um zu signalisieren: "Ich bin hier", wie es "The Athletic" treffend formulierte.
Es war das erste Spiel des Superstars nach den mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen den Offensiv-Star im Champions-League-Spiel gegen Benfica.
Während der Partie kam es derweil erneut zu Anfeindungen und Schmähungen. Vini Jr. wurde während des Spiels von den Osasuna-Fans ausgepfiffen. "Vinicius, balon de playa", zu Deutsch: "Vinicius, Strandball” - eine Anspielung darauf, dass er den Ballon d'Or 2024 nicht verliehen bekommen hat – und "tonto" ("Dummkopf") wurde von den Rängen gegen ihn skandiert.
La Liga teilte nach dem Spiel mit, dass sie zusätzlich auch Aufnahmen untersuche, die offenbar zeigen, wie Osasuna-Fans während des Spiels "Vinicius, muerete" ("Vinicius, stirb") riefen.
Vinicius Jr.: La Liga spricht von 26 Rassismus-Vorfällen seit 2021
Vincius Jr. ist zuvor bereits mehrfach Opfer von Anfeindungen in Spanien und auch Osasuna geworden. Im Jahr 2023 wurde ein Video aufgezeichnet, in dem ein Osasuna-Fan im El Sadar Vinicius Jr. während eines Spiels gegen Madrid rassistisch beleidigt hat. Die La Liga reichte eine offizielle Beschwerde beim Gericht in Pamplona - dem Sitz von Osasuna - ein, aber im Jahr 2024 wurde der Fall vorläufig abgewiesen, da es "unmöglich war, den Täter zu identifizieren".
Wie La Liga betont, gab es seit Oktober 2021 insgesamt 26 rassistische Vorfälle gegen den Star-Spieler der "Königlichen".
Die UEFA untersucht derzeit den vermeintlichen Rassismus-Vorfall gegen Vinicius Jr. durch den argentinischen Benfica-Flügelspieler Gianluca Prestianni während des Champions-League-Playoff-Hinspiels am Dienstag im Estadio da Luz in Lissabon. Vinicius Jr. erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer und feierte vor den Fans von Benfica, als er Schiedsrichter Francois Letexier auf eine Äußerung aufmerksam machte.
Der Unparteiische aktivierte daraufhin das FIFA-Protokoll gegen mutmaßliche rassistische Vorfälle, indem er die Arme vor der Brust verschränkte, woraufhin das Spiel für zehn Minuten unterbrochen wurde. Sowohl Benfica als auch Prestianni haben die Vorwürfe in der Folge vehement zurückgewiesen.
