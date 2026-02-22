Nächster Vorfall um Vinicius Junior: Der Real-Star wurde bei der Niederlage gegen Osasuna erneut von gegnerischen Fans verschmäht. Untersuchungen von La Liga laufen bereits.

Trotz eines Treffers von Vinicius Junior verlor Real Madrid mit 1:2 bei CA Osasuna.

Der 25-Jährige erzielte in der 73. Minute im Estadio El Sadar den Ausgleichstreffer für die Madrilenen. Der Brasilianer feierte sein Tor, indem er auf den Namen auf seinem Trikot zeigte und deutete mit dem Finger auf den Boden, um zu signalisieren: "Ich bin hier", wie es "The Athletic" treffend formulierte.

Es war das erste Spiel des Superstars nach den mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen den Offensiv-Star im Champions-League-Spiel gegen Benfica.

Während der Partie kam es derweil erneut zu Anfeindungen und Schmähungen. Vini Jr. wurde während des Spiels von den Osasuna-Fans ausgepfiffen. "Vinicius, balon de playa", zu Deutsch: "Vinicius, Strandball” - eine Anspielung darauf, dass er den Ballon d'Or 2024 nicht verliehen bekommen hat – und "tonto" ("Dummkopf") wurde von den Rängen gegen ihn skandiert.

La Liga teilte nach dem Spiel mit, dass sie zusätzlich auch Aufnahmen untersuche, die offenbar zeigen, wie Osasuna-Fans während des Spiels "Vinicius, muerete" ("Vinicius, stirb") riefen.