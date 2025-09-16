Anzeige
Champions League

Borussia Dortmund: Elfmeter-Ärger beim BVB - Guirassy und Bensebaini zoffen sich um Strafstoß

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 23:13 Uhr
  • Andreas Reiners

Was war denn da los? Vor dem Handelfmeter in der Schlussphase des CL-Spiels bei Juventus Turin gab es beim BVB deutliche Irritationen um die Ausführung.

Diese Szene könnte bei Borussia Dortmund noch ein Nachspiel haben: Als der BVB beim ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison bei Juventus Turin in der Schlussphase einen Handelfmeter zugesprochen bekam, gab es deutliche Irritationen rund um die Ausführung.

Während Ramy Bensebaini den Strafstoß beim Stand von 3:2 für den BVB ausführen wollte, schnappte sich Stürmer Serhou Guirassy den Ball und bereitete sich während der VAR-Überprüfung des Elfmeters gedanklich darauf vor, anzutreten. Was für Diskussionen sorgte und auch Trainer Niko Kovac auf den Plan rief.

Er schrie immer wieder "Ramy" quer über den Platz, was darauf hindeutet, dass Bensebaini als Schütze vorgesehen war. Was wenig später dann auch bestätigt wurde, denn der Abwehrspieler trat letzten Endes an und verwandelte in der 86. Minute sehr sicher zum 4:2.

Unglaublich: Das milderte zwar weitere interne Diskussionen um den Elfer ab, reichte aber nicht zum Sieg. Denn in der Nachspielzeit kassierte der BVB einen Doppelpack zum 4:4-Endstand.

