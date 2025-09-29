Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Athletic Bilbao. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

In der Bundesliga läuft es für Borussia Dortmund bisher sehr gut. Nach dem 4:4-Spektakel zum Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin, soll nun auch in der Königsklasse der erste Sieg her.

Athletic Bilbao, der am Mittwochabend im Signal-Iduna-Park gastiert dürfte allerdings etwas dagegen haben. Die Basken stehen aber schon unter Druck. Gegen Arsenal musste das Team zum CL-Start eine 0:2-Pleite hinnehmen.

Zudem läuft es auch in der heimischen Liga noch nicht nach Plan. Nach sieben Partien steht Bilbao mit zehn Punkten nur auf Rang zehn.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel des BVB.