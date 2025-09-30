Europa League
FC Basel vs. VfB Stuttgart live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 30.09.2025
- 15:28 Uhr
Am 2. Spieltag der neuen Europa-League-Saison trifft der VfB Stuttgart auf den FC Basel. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.
Der VfB Stuttgart ist endgültig in der Saison angekommen. Nach einem durchwachsenen Start stehen die Schwaben mittlerweile auf Platz fünf der Bundesliga.
In der Europa League soll nun der nächste Erfolg her. Zum Auftakt der neuen Saison gelang der Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein 2:1-Sieg gegen Celta Vigo. Am 2. Spieltag wartet nun der FC Basel.
Kurios: Schon am 1. Spieltag trafen die Schweizer auf eine deutsche Mannschaft. Gegen den SC Freiburg zog man mit 1:2 allerdings den Kürzeren.
Wo läuft das Spiel im TV? Wird es im Free-TV übertragen? Wer bietet einen Livestream, und wo gibt’s einen Liveticker? ran liefert alle Infos.
FC Basel vs. VfB Stuttgart live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort
- Spiel: FC Basel vs. VfB Stuttgart
- Wettbewerb: Europa League; 2. Spieltag
- Datum: 02. Oktober 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: St. Jakob-Park (Basel)
Basel - Stuttgart live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
RTL überträgt das Spiel der Europa League im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:35 Uhr, Anstoß ist um 21:00 Uhr.
Basel empfängt Stuttgart: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ wird das Spiel im Livestream gezeigt, dafür muss zuvor allerdings ein Abo abgeschlossen werden.
VfB Stuttgart trifft auf den FC Basel: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Wie gewohnt findet ihr auf ran.de wieder einen Liveticker zur Partie.
FC Basel vs. VfB Stuttgart live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: FC Basel vs. VfB Stuttgart
- Datum und Uhrzeit: 02. Oktober 2025; 21:00 Uhr
- Trainer: Ludovic Magnin (FC Basel), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
- Free-TV: RTL
- Pay-TV: -
- Livestream: RTL+
- Liveticker: ran.de