Anzeige

Anzeige

Sane: 90 Minuten Bank trotz Star-Rolle in Türkei Trotz der schwächeren Liga nahm Sane das Risiko bei diesem Schritt in Kauf. Denn er spielt ja in der Champions League. Dachte er. Denn trotz seines Mega-Gehalts, von 15 Millionen Euro Netto im Jahr und der dementsprechenden Rolle im Team, hatte Trainer Okan Buruk kein Bedarf an einem Einsatz des Offensivspielers in der Champions League gegen Liverpool. Beim "historischen Sieg", wie ihn türkische Medien betitelten, saß der 29-Jährige 90 Minuten auf der Bank. Zuvor stand er immer in der Startelf, konnte allerdings nie vollends überzeugen. Schlechtes Timing für den Deutschen, dass seinem Team ausgerechnet im Spiel ohne ihn die Sensation gelingt.

Anzeige

Anzeige

Sane hat sich sportlich verzockt Star-Stürmer Victor Osimhen nutze den Abend und entschied die Partie gegen den Premier-League-Sieger höchstpersönlich. Momente, die sich sicherlich Leroy Sane von seinem Wechsel versprochen hatte. Sein Stand bei "Gala" scheint allerdingsss bereits nach kurzer Zeit zu wackeln. Eine Situation, die ihm zwar monetär trotzdem viel Geld einspielt, allerdings sportlich mehr als unzufrieden stellen muss.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Video: FC Bayern - Max Eberl verrät: Darum ist Leroy Sane wirklich gewechselt

Bei den Bayern wäre er im "schlimmsten Fall", bei einer balldominanten Mannschaft durch Rotationseinsätze immer wieder gegen müde Verteidiger zum Einsatz gekommen. In der Champions League und Bundesliga. Für Galatasaray scheint er in der Liga zwar gesetzt zu sein, muss sich in knappen CL-Spielen aber wohl anschauen, wie Führungen von Verteidigern über die Zeit gebracht werden sollen. Ganz gegen das Naturell eines Offensivspielers wie Sane.

Sane ist weit vom DFB-Team entfernt Das zeigt, dass Sane den Bundestrainer umso mehr mit außergewöhnlich hohen Scorer-Zahlen in der türkischen Liga überzeugen muss, statt sich im Champions-League-Scheinwerferlicht präsentieren zu können.