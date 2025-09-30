Anzeige
Fußball

BVB: Athletic Bilbao ohne Flügelflitzer Nico Williams bei Borussia Dortmund zu Gast

Nach dem spektakulären 4:4 zum Auftakt gegen Juventus Turin trifft der BVB am zweiten Champions-League-Spieltag auf Athletic Bilbao. Die Basken müssen dabei weiterhin auf ihren größten Star verzichten.

Borussia Dortmund bekommt es in der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr) beim Duell mit Athletic Bilbao nicht mit Europameister Nico Williams zu tun.

Dies bestätigte Ernesto Valverde am Dienstagabend, der Flügelspieler sei nicht fit und habe die Reise nach Deutschland daher nicht angetreten, sagte der Trainer der Basken.

Anzeige
Anzeige

Vor BVB-Duell: Williams laboriert weiter an Leistenverletzung

Williams (23), der als Linksaußen einer der Garanten für Spaniens Triumph bei der EM 2024 in Deutschland gewesen ist, hatte Anfang September beim 6:0 in der WM-Qualifikation in der Türkei eine Leistenverletzung erlitten.

Er verpasste deshalb vier Ligaspiele und den Champions-League-Auftakt gegen den FC Arsenal (0:2). Ohne seinen Superstar verlor Bilbao vier der fünf Spiele - und erzielte in diesem Zeitraum nur einen Treffer.

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach: Die Zeiten der Fehlschüsse müssen vorbei sein - ein Kommentar

Anzeige
News und Videos
Tor fuer den FC Bayern Munechen durch Harry Kane (Bayern Muenchen 9) zum 1:0, CYP, FC Pafos - FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions-League, 2. Spieltag, Saison 2025 2026, 30.09.2025 CYP, FC Pafos...
News

FCB-Noten: Neuzugang überzeugt bei nächster Kane-Show

  • 30.09.2025
  • 23:12 Uhr
In Torlaune: Harry Kane und Co.
News

Bayern mit Kane in Torlaune – Außenseiter Pafos chancenlos

  • 30.09.2025
  • 23:11 Uhr
2235980025
News

FC Bayern München in der Champions League gegen Paphos FC

  • 30.09.2025
  • 23:05 Uhr
Wirtz gastiert mit Liverpool in Istanbul
News

CL: Liverpool stolpert in Istanbul - Inter weiter makellos

  • 30.09.2025
  • 23:04 Uhr
Antoine Griezmann schiebt zum 3:0 ein
News

Lehrgeld in Madrid: Frankfurt chancenlos gegen Atlético

  • 30.09.2025
  • 22:51 Uhr
Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt, 07) und Team bejubeln das Tor zum 5:1, GER, Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Istanbul, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Spielzeit 2025 ...
News

Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Livestream - Halbzeit 3:0

  • 30.09.2025
  • 22:07 Uhr
Führt Real zum Sieg: Kylian Mbappé (M.)
News

Hattrick Mbappé: Real siegt in Kasachstan

  • 30.09.2025
  • 20:43 Uhr
David Luiz
News

David gegen Goliath: Das ist Bayern-Gegner Paphos

  • 30.09.2025
  • 20:21 Uhr
Paphos Thomalla
News

Zypern-Experte warnt: "Paphos nicht zu unterschätzen"

  • 30.09.2025
  • 20:19 Uhr
Joshua Kimmich kehrt zurück
News

Bayern gegen Pafos wieder mit Kimmich

  • 30.09.2025
  • 19:56 Uhr