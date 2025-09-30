BVB: Athletic Bilbao ohne Flügelflitzer Nico Williams bei Borussia Dortmund zu Gast

Nach dem spektakulären 4:4 zum Auftakt gegen Juventus Turin trifft der BVB am zweiten Champions-League-Spieltag auf Athletic Bilbao. Die Basken müssen dabei weiterhin auf ihren größten Star verzichten.

Borussia Dortmund bekommt es in der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr) beim Duell mit Athletic Bilbao nicht mit Europameister Nico Williams zu tun.

Dies bestätigte Ernesto Valverde am Dienstagabend, der Flügelspieler sei nicht fit und habe die Reise nach Deutschland daher nicht angetreten, sagte der Trainer der Basken.