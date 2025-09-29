Anzeige
Königsklasse

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 08:50 Uhr

Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Athletic Bilbao. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

In der Bundesliga läuft es für Borussia Dortmund bisher sehr gut. Nach dem 4:4-Spektakel zum Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin, soll nun auch in der Königsklasse der erste Sieg her.

Athletic Bilbao, der am Mittwochabend im Signal-Iduna-Park gastiert dürfte allerdings etwas dagegen haben. Die Basken stehen aber schon unter Druck. Gegen Arsenal musste das Team zum CL-Start eine 0:2-Pleite hinnehmen.

Zudem läuft es auch in der heimischen Liga noch nicht nach Plan. Nach sieben Partien steht Bilbao mit zehn Punkten nur auf Rang zehn.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel des BVB.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

BVB vs. Bilbao live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem BVB und Athletic Bilbao wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB - Athletic Bilbao live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Anzeige

Champions League live: Wo kann ich Dortmund gegen Bilbao im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anzeige

Borussia Dortmund empfängt Bilbao live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zu BVB vs. Bilbao gibt's auf ran.de.

Anzeige

Champions League live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao

  • Spiel: Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao
  • Datum und Uhrzeit: 1. Oktober 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Vor dem ersten Titel mit Vancouver: Thomas Müller
News

Rekord-Titel Nummer 35? Müller will einfach nur "gewinnen"

  • 30.09.2025
  • 11:20 Uhr
2236045775
News

Wirtz in der Kritik: Rooney macht klare Ansage

  • 30.09.2025
  • 10:47 Uhr
Redet Klartext: Lothar Matthäus
News

Besser als "Lewa" und Müller? Matthäus traut Kane Rekord zu

  • 30.09.2025
  • 10:24 Uhr
Wieder in den schwarzen Zahlen: Inter Mailand
News

Inter schreibt erstmals seit 15 Jahren wieder schwarze Zahlen

  • 30.09.2025
  • 09:58 Uhr
Harry Kane
News

Kommentar: Kane-Verlängerung wäre konsequent und richtig

  • 30.09.2025
  • 09:46 Uhr
Torhueter Noah Atubolu (SC Freiburg) jubelt, Bundesliga, SV Werder Bremen v Club Freiburg, Weserstadion am 20. September 2025 in Bremen, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFodi Images) Tor...
News

Atubolu gehört in die Nationalmannschaft - ein Kommentar

  • 30.09.2025
  • 09:45 Uhr
imago images 1067095191
News

Elfer-Skandal in Köln? Urs Meier widerspricht deutlich

  • 30.09.2025
  • 09:43 Uhr
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) bejubelt den Treffer zum 0:2 mit Maximilian Beier (Borussia Dortmund), FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund, Fussball, Bundesliga, 5. Spieltag, Saison 2025 2026, 27.0...
News

4 Gründe, warum der BVB Meister werden kann

  • 30.09.2025
  • 09:36 Uhr
Dem San Siro droht das Ende
News

San Siro vor dem Aus: Abriss naht

  • 30.09.2025
  • 09:18 Uhr
Bayerns Sportvorstand Max Eberl lacht
News

FC Bayern München: Max Eberl hat "Lust auf mehr"

  • 30.09.2025
  • 09:13 Uhr