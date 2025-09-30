Anzeige
Bundesliga

FC Bayern München: Starker Start! Sportvorstand Max Eberl hat "Lust auf mehr"

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 09:13 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Sportvorstand Max Eberl freut sich über den starken Saisonstart des FC Bayern München und nennt die Gründe dafür.

Sportvorstand Max Eberl sieht einen intakten Teamgeist beim FC Bayern München als Schlüssel für die derzeit starke Form.

"Ich glaube, diese Energie, die wir haben, diese Gier, Spiele gewinnen zu wollen - das führt dazu, dass wir gerade sehr, sehr gut Fußball spielen", sagte Eberl vor dem Champions-League-Auswärtsspiel beim zyprischen Meister Pafos FC.

"Wenn du erfolgreich bist, dann macht es natürlich Lust auf mehr", sagte der 52-Jährige.

Nach dem 3:1-Auftakterfolg über den Klub-Weltmeister FC Chelsea wollen die Bayern auf Zypern den zweiten Sieg in der Königsklasse einfahren.

FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

Eberl über den FC Bayern: "Gruppe ist gewachsen"

Und danach lange um den Titel mitspielen.

Die "Grundvoraussetzungen", die man bereits in der vergangenen Saison gelegt habe, seien "sehr, sehr gut. Deswegen hast du das Gefühl, dass eben nicht allzu viel fehlt", sagte Eberl.

Im Vergleich zur vergangenen Saison sei zu merken, "diese Gruppe ist gewachsen".

Dabei habe auch die kontrovers diskutierte Klub-WM der Mannschaft einen Schub verliehen. "Diese vier Wochen, die wir in Amerika zusammen waren als Gruppe. Das Turnier auf der einen Seite, aber auch diese Gemeinschaft, die sich entwickelt hat, mit Staff, mit Mannschaft - das hat eine extreme Energie gegeben", sagte Eberl.

