FC Bayern München: Starker Start! Sportvorstand Max Eberl hat "Lust auf mehr"

Sportvorstand Max Eberl freut sich über den starken Saisonstart des FC Bayern München und nennt die Gründe dafür.

Sportvorstand Max Eberl sieht einen intakten Teamgeist beim FC Bayern München als Schlüssel für die derzeit starke Form.

"Ich glaube, diese Energie, die wir haben, diese Gier, Spiele gewinnen zu wollen - das führt dazu, dass wir gerade sehr, sehr gut Fußball spielen", sagte Eberl vor dem Champions-League-Auswärtsspiel beim zyprischen Meister Pafos FC.

"Wenn du erfolgreich bist, dann macht es natürlich Lust auf mehr", sagte der 52-Jährige.

Nach dem 3:1-Auftakterfolg über den Klub-Weltmeister FC Chelsea wollen die Bayern auf Zypern den zweiten Sieg in der Königsklasse einfahren.