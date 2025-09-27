Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf Joyn und ran.de

1. FC Heidenheim: Fan nach Sturz vom Zaun ins Krankenhaus gebracht - Rettungshubschrauber muss auf Spielfeld landen

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 08:55 Uhr
  • SID/ran

Der erlösende erste Saisonsieg in der Bundesliga ist für den 1. FC Heidenheim in den Hintergrund gerückt. Ein Fan hat sich schwer verletzt und musste abtransportiert werden.

In der Schlussphase des 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg war ein Fan des 1. FC Heidenheim vom Zaun gestürzt und im Anschluss minutenlang behandelt worden.

Nach der Partie sei der Fan "stabilisiert" und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte ein FCH-Sprecher.

Ein Helikopter landete dazu auf dem Spielfeld. Laut Trainer Frank Schmidt sei der "junge Mann" auf den Kopf gefallen und "länger bewusstlos" gewesen.

"Ich drücke all meine Daumen. Es geht um die Gesundheit eines Menschen", sagte der 51-Jährige bei "Sky". In den letzten Minuten des Spiels hatten beide Fanlager die Unterstützung eingestellt.

Heidenheims Geschäftsführer Holger Sanwald erklärte zudem, dass der Fan stark geblutet haben soll: "Wir müssen hoffen, dass die Ärzte sich gut um ihn kümmern und er wieder gesund wird."

"Die Gedanken sind bei unserem Fan und seiner Familie", sagte Abwehrspieler Tim Siersleben.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Fan vom Zaun gestürzt: Heidenheim und Augsburg mit gemeinsamem Statement

Nach der Partie gaben beide Klubs ein gemeinsames Statement ab: "Es gibt Wichtigeres als Fußball! Kurz vor Ende des heutigen Spiels ist einer unserer FCH Fans vom Zaun der Osttribüne in den Innenraum gestürzt. Er konnte in der Voith-Arena stabilisiert und anschließend ins Krankenhaus abtransportiert werden. Dabei gilt unser ausdrücklicher Dank allen Helfern vor Ort."

Und weiter: "Dabei gilt unser ausdrücklicher Dank allen Helfern vor Ort. Der FCH und der FC Augsburg sind in Gedanken bei Dir, Deiner Familie und allen Freunden. Wir schicken Dir alle Kraft der Welt, dass Du möglichst bald wieder ganz gesund wirst!"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Auf der Pressekonferenz nach der Partie fand Augsburg-Trainer Sandro Wagner emotionale Worte: "Alles erdenklich Gute für den jungen Mann, für seine Familie. Als wir das dann mitbekommen haben, hatten wir Gänsehaut. Wir senden Energie und Liebe und hoffen, dass es gut ausgeht."

Mehr Fußball:
Redet Klartext: Lothar Matthäus
News

Besser als "Lewa" und Müller? Matthäus traut Kane Rekord zu

  • 30.09.2025
  • 10:24 Uhr
Harry Kane
News

Kommentar: Kane-Verlängerung wäre konsequent und richtig

  • 30.09.2025
  • 09:46 Uhr
imago images 1067095191
News

Elfer-Skandal in Köln? Urs Meier widerspricht deutlich

  • 30.09.2025
  • 09:43 Uhr
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) bejubelt den Treffer zum 0:2 mit Maximilian Beier (Borussia Dortmund), FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund, Fussball, Bundesliga, 5. Spieltag, Saison 2025 2026, 27.0...
News

4 Gründe, warum der BVB Meister werden kann

  • 30.09.2025
  • 09:36 Uhr

Eintracht Frankfurt: Sechs Tore - doch Fans fühlen sich wie Verlierer

  • Video
  • 02:04 Min
  • Ab 0
imago images 1066173371
News

Union Berlin: Neues Stadion kleiner als erwartet

  • 30.09.2025
  • 08:05 Uhr
Uzun begeistert für Frankfurt
News

DFB trauert SGE-Talent nach: "Haben alles versucht"

  • 30.09.2025
  • 07:24 Uhr
Rouven Kasper arbeitet künftig für den VfB Stuttgart
News

Das fehlende Puzzleteil? Wo Kasper den Bayern hilft

  • 29.09.2025
  • 22:47 Uhr
imago images 1067051328

Nach Debakel-Halbzeit: Polanski-Entscheidung gefallen

  • Galerie
  • 29.09.2025
  • 22:45 Uhr

FC Bayern: 100 Kane-Tore! Laimer hat "nicht mal 100 Spiele"

  • Video
  • 01:53 Min
  • Ab 0