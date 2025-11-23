- Anzeige -
- Anzeige -
5. Spieltag in der Champions League

Borussia Dortmund vs. FC Villarreal live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • Veröffentlicht: 23.11.2025
  • 21:00 Uhr
  • ran.de

Bundesligist Borussia Dortmund empfängt am fünften Spieltag der Ligaphase in der Champions League den spanischen Klub FC Villarreal.

Für Borussia Dortmund geht es nun mit dem Spiel gegen den FC Villarreal in die zweite Hälfte der Ligaphase in der Champions League.

Der BVB holte bislang sieben Punkte aus vier Partien, damit lag das Team von Coach Niko Kovac vor Beginn des aktuellen Spieltages auf Rang 14.

Mit dieser Ausbeute wäre Dortmund zwar nach aktuellem Stand für die K.o.-Phase qualifiziert, in die es die besten 24 Teams schaffen. Dennoch müsste die Borussia gleich in der Zwischenrunde wieder einsteigen, während die Top 8 nach der Ligaphase diese Runde überspringen.

Um also noch weiter nach oben zu klettern in der Tabelle, ist ein Heimsieg gegen Villarreal so gut wie Pflicht. Zumal der spanische Vertreter sich in der Königsklasse bislang sehr schwer tat. Mit einem Punkt aus vier Spielen ist Villarreal nur auf Platz 32, kann die K.o.-Phase wohl nur noch durch ein kleines Fußballwunder erreichen.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB vs. FC Villarreal im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

- Anzeige -
- Anzeige -

Champions-League-Topspiel live: Läuft Borussia Dortmund vs. Villarreal im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem BVB und Villarreal wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

BVB vs. FC Villarreal live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch BVB - FC Villarreal live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Wer zeigt BVB vs. FC Villarreal live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

- Anzeige -

BVB vs. Villarreal live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Borussia Dortmund vs. FC Villarreal gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Dortmund vs. FC Villarreal live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Villarreal
  • Datum und Uhrzeit: 25. November; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Marcelino (FC Villarreal)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de, ran-App
News und Videos zur Champions League
Leverkusen
News

Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 23.11.2025
  • 21:00 Uhr
FC Bayern
News

FC Arsenal vs. FC Bayern München: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 23.11.2025
  • 21:00 Uhr
Eintracht Frankfurt Theate
News

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 23.11.2025
  • 21:00 Uhr
Jubel auch in London? Harry Kane
News

Kane vor Rückkehr nach London: "Bin in guter Form"

  • 23.11.2025
  • 05:57 Uhr
Luis Diaz (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der 1. FC Union Berlin und FC Bayern München, Stadium An der Alten Försterei am 08. November 2025 in Berlin, Deutschland. (Foto von Ulrik Peders...
News

FC Bayern kündigt Einspruch gegen Diaz-Sperre an

  • 22.11.2025
  • 20:24 Uhr
Dreesen hofft auf eine erneute Bewertung
News

"Keine drei Spiele": Bayern geht gegen Díaz-Sperre vor

  • 22.11.2025
  • 18:55 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 22.11.2025
  • 18:41 Uhr
Luis Díaz verletzt Achraf Hakimi
News

Schock-Urteil für FCB! Luis Diaz für drei Spiele gesperrt

  • 21.11.2025
  • 21:24 Uhr
Objekt der Begierde - die Champions-League-Trophäe
News

Champions-League-Rechte: Paramount steigt groß ein

  • 21.11.2025
  • 15:19 Uhr
Champions-League-Auslosung: alle Achtelfinal-Paarungen im Überblick
News

CL-Beben offiziell: Königsklasse läuft auf neuem Sender

  • 21.11.2025
  • 12:34 Uhr