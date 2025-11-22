Sportvorstand Max Eberl erklärte am Rande des 6:2-Erfolgs in der Bundesliga gegen den SC Freiburg : "Wir waren überrascht. Wir haben eine Mail bekommen, da hieß es, ein Spiel. Obligatorisch. Dann haben wir gedacht, okay, alles gut. Und dann kam vorgestern die erste Ankündigung, dass es drei Spiele sind, auch irgendwie ganz unglücklich formuliert. Und gestern haben wir dann die offizielle Bestätigung bekommen."

An der Säbener Straße herrscht Unmut: Der FC Bayern München war davon ausgegangen, dass Luis Diaz lediglich für ein Spiel gesperrt werden würde. Doch die Uefa entschied überraschend auf drei Spiele Zwangspause wegen einer Grätsche gegen Achraf Hakimi im Champions League -Duell bei Paris Saint‑Germain (2:1).

Nach der überraschenden Entscheidung der Uefa über die Drei-Spiele-Sperre von Luis Diaz bereiten sich die Verantwortlichen des FC Bayern München auf einen juristischen Protest vor. Sportvorstand Max Eberl und Vorstandsboss Jan‑Christian Dreesen äußerten sich mit deutlichen Worten.

Bayern hoffen auf kürzere Strafe

Die Bayern haben inzwischen das Urteil angefordert und werden Einspruch erheben, kündigte Eberl an. Die Hoffnung: eine Kürzung des Strafmaßes.

Eberl weiter: "Ich bin nicht so blauäugig und sage, es wird nur ein Spiel werden. Also wenn wir ein Spiel runterbekämen, wäre das fantastisch. Zwei Spiele für ein Foul finde ich eine angemessene Strafe. Drei Spiele finde ich dann schon sehr heftig."

Jan-Christian Dreesen ist allerdings weniger optimistisch. "Ich bin Realist. Wir legen nicht Einspruch für die Galerie ein, sondern weil wir aus unserer Sicht Recht haben mit dem Ansatz, dass es keine Drei-Spiele-Sperre geben darf. Realistischerweise muss man sagen, dass man in seltenen Fällen damit durchkommt", sagte der Vorstandsboss.

Nach aktuellem Stand würde Diaz den Bayern nicht nur am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) beim FC Arsenal fehlen, sondern auch in den Heimspielen gegen Sporting Lissabon und Union St. Gilloise.