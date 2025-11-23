- Anzeige -
5. Spieltag in der Champions League

Manchester City vs. Bayer Leverkusen: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • Veröffentlicht: 23.11.2025
  • 21:00 Uhr
  • ran.de

Am 5. Spieltag der Champions League muss Bayer Leverkusen auswärts bei Manchester City antreten. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Auf Bayer Leverkusen wartet am 5. Spieltag der Ligaphase in der Champions League eine extrem schwere Aufgabe. Die Werkself muss auswärts bei Manchester City bestehen.

Zum Start in die zweite Hälfte der Ligaphase braucht Leverkusen nämlich dringend weitere Punkte, um in den Top 24 zu bleiben und damit auf Kurs in Richtung K.o.-Phase des Wettbewerbs.

Bislang sammelte Leverkusen nur fünf Punkte aus vier Partien, damit liegen die Rheinländer auf Rang 21 der Tabelle. Zuletzt holte Bayer durch ein 1:0 bei Benfica Lissabon den ersten Sieg in der laufenden Saison der Königsklasse.

Ganz anders sieht es bei ManCity aus. Die Elf von Trainer Pep Guardiola hat schon zehn Zähler auf dem Konto und ist damit vor Beginn des fünften Spieltages auf Platz 4. Zuletzt schlugen die Engländer Borussia Dortmund im Etihad Stadium mit 4:1.

Bayer Leverkusen bei Manchester City live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Manchester City vs. Leverkusen live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Manchester City und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Leverkusen gastiert in Manchester: Wer zeigt das Champions-League-Spiel live im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League live: Wo kann ich Manchester City gegen Bayer Leverkusen im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Bayer Leverkusen gastiert in Manchester: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Manchester City vs. Bayer Leverkusen

  • Begegnung: Manchester City vs. Bayer Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: 25. November 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Pep Guardiola (Manchester City), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
