BVB bleibt Achtelfinal-Stammgast in der Champions League: Glanzloses 0:0 reicht gegen Sporting

Borussia Dortmund steht nach einem 0:0 gegen Sporting im Playoffs-Rückspiel im Achtelfinale der Champions League.

Nach geleisteter Arbeit ließen sich die Spieler von Borussia Dortmund vor der Südkurve kurz feiern, große Jubelstimmung kam jedoch trotz des souveränen Einzugs ins Achtelfinale der Champions League nicht auf. "Wir haben nicht mehr gemacht als nötig", sagte Kapitän Emre Can am "DAZN"-Mikrofon über das 0:0 im Play-off-Rückspiel gegen Sporting Lissabon, das nach dem 3:0 im ersten Duell locker genügte. Can sprach von "kontrolliertem Weiterkommen", er äußerte aber auch Kritik.

Das 0:0 sei "ein gutes Ergebnis", Can forderte aber mehr Gewinnermentalität - auch in Spielen, in denen der BVB nicht siegen muss. "Wir hatten die Möglichkeiten, haben es leider nicht geschafft", sagte Can: "Am Ende sind wir weiter, das zählt."

Die Königsklasse bleibt der Lichtblick für den BVB, der souverän zum sechsten Mal in sieben Jahren ins Achtelfinale einzog. Von Wiedergutmachung für die Bochum-Blamage oder gar dem Aufbau eines neuen Selbstvertrauens aber war keine Spur.

Immerhin blieb das Weiterkommen der arg uninspirierten Dortmunder Stammgäste nach dem 3:0 im Hinspiel ungefährdet. Dafür spielte der ohne zwei Stars angereiste portugiesische Meister schlicht zu schwach, selbst ein Elfmeter-Fehlschuss von Serhou Guirassy (59.) fiel nicht ins Gewicht. Am Freitag bekommt der BVB für die Runde der letzten 16 entweder Aston Villa oder den OSC Lille zugelost, noch wichtiger aber ist für Trainer Niko Kovac am Samstag das Ligaspiel gegen Union Berlin.

Trotz des vermeintlich beruhigenden Ergebnisses im Hinspiel waren beim BVB alle auf Empfang. "Es darf nichts passieren", warnte Sport-Boss Lars Ricken eindringlich, "kein frühes Gegentor." Das 0:2 beim VfL Bochum saß noch tief.