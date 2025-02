Borussia Dortmund steht nach einem torlosen Remis gegen Sporting Lissabon im Achtelfinale der Champions League. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Profis. Von Chris Lugert Ohne Glanz, aber extrem souverän hat Borussia Dortmund das Achtelfinale der Champions League erreicht. Nach dem klaren 3:0-Sieg im Playoff-Hinspiel genügte dem BVB im Rückspiel zu Hause gegen Sporting Lissabon ein 0:0 zum Weiterkommen. Während die Dortmunder vor allem defensiv überzeugten, fielen offensiv Serhou Guirassy und Jamie Gittens doch deutlich ab. BVB bleibt Achtelfinal-Stammgast in der Champions League In der Runde der letzten 16 trifft der BVB entweder auf Aston Villa oder den OSC Lille. ran hat die BVB-Spieler gegen Lissabon benotet.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Gregor Kobel Völlig beschäftigungslos in Halbzeit eins, ein leicht verunglückter Befreiungsschlag ist die einzige auffällige Szene des Schweizers. Läuft auch im zweiten Durchgang Gefahr, zur Eissäule zu erstarren. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Julian Ryerson Die einzige Startelfveränderung im Vergleich zum Spiel in Bochum, der Norweger rückt für Süle ins Team. Hat seine Seite gegen harmlose Gäste gut im Griff, schaltet sich offensiv aber nur selten ein. Schlägt dafür aber nahezu alle Standards, von denen manche gefährlich sind, andere wiederum gar nicht. ran-Note: 3

Emre Can Der zuletzt starke Kapitän spielt solide - mehr wird gar nicht benötigt. Sauberer Auftritt, keine groben Fehler, ab und an sogar mit einem künstlerischen Highlight. Lässt das Stadion in der 73. Minute beim vermeintlichen Führungstreffer erbeben, steht dabei aber im Abseits. ran-Note: 3

Anzeige

Nico Schlotterbeck Sorgt wie gewohnt mit dem einen oder anderen langen Pass für Aufsehen, vor allem vor dem Elfmeter setzt er Adeyemi überragend in Szene. Defensiv ist er ebenfalls nur sporadisch gefordert, zeigt im zweiten Durchgang bei einem fantastischen Tackling aber seine ganze Qualität. ran-Note: 2

Anzeige

Daniel Svensson Der Neuzugang ist in der ersten Halbzeit fast nicht zu sehen, meldet sich nach gut 52 Minuten aber mit einem sehenswerten Distanzversuch im Spiel an. Fällt ansonsten aber kaum auf. ran-Note: 3

Anzeige

Marcel Sabitzer Auffälligster BVB-Spieler in Halbzeit eins, der Österreicher verzeichnet gleich drei Abschlüsse. Geht der erste noch deutlich am Kasten von Silva vorbei, sind die beiden anderen schon deutlich gefährlicher. Auch sonst sehr präsent, schließt das Zentrum gut. Arbeitet im zweiten Durchgang weiter fleißig, handelt sich allerdings zu Beginn der Schlussviertelstunde noch eine unnötige Gelbe Karte ein. ran-Note: 2

Anzeige

Erling Haaland plötzlich in orange - das ist sein neues Luxusauto

Anzeige

Pascal Groß Kommt nicht so gut ins Spiel, leistet sich gleich nach zwei Minuten einen unschönen Ballverlust. Wirkt immer wieder etwas behäbig und langsam. Steigert sich im Verlaufe des Spiels aber zusehends und bekommt defensiv wie offensiv mehr Einfluss. ran-Note: 3

Karim Adeyemi Der flinke Außenstürmer versucht auf seiner rechten Seite viel, zwingende und gefährliche Aktionen gelingen ihm im ersten Durchgang jedoch nicht. Arbeitet aber fleißig auch gegen den Ball mit. Auch nach der Halbzeitpause umtriebig, lässt vor Svenssons Schuss clever den Ball durch. Taucht nach einem sensationellen Pass von Schlotterbeck frei vor Silva auf, kriegt seine Beine aber nicht koordiniert. Holt dabei aber immerhin den Elfmeter raus, den Guirassy vergibt. Rückt nach der Auswechslung des Guineers ins Sturmzentrum, hat aber keine Großchance mehr. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Julian Brandt Der Zehner kann dem Spiel in der ersten Halbzeit nicht wirklich seinen Stempel aufdrücken und bleibt über weite Strecken eher blass. Wird nach der Pause gleich von Beier in Szene gesetzt, kann den Pass aber nicht in einen gefährlichen Abschluss ummünzen. Auch danach unpräzise und teilweise phlegmatisch. Wird durch Reyna ersetzt. ran-Note: 4

Jamie Gittens Schwächster BVB-Akteur in der ersten Halbzeit. Bekommt viele Bälle, kann damit aber eher wenig anfangen. Zu häufig bleibt er im Dribbling am Gegenspieler hängen. Die letzte Präzision fehlt dem Engländer, weshalb er Angriffe eher beendet, als sie zu vollenden. Wird folgerichtig in der Halbzeitpause gegen Beier getauscht. ran-Note: 5

Anzeige

Serhou Guirassy Lange hängt der Toptorjäger der Champions League in der Luft und ist nur selten ins Spiel eingebunden, seine erste nennenswerte Szene ist ein Abschluss nach 36 Minuten. Hat in Halbzeit zwei per Elfmeter die große Chance, sein Konto auf elf Treffer in der Königsklasse zu stellen, scheitert aber einigermaßen kläglich an Silva. Hat nach 68 Minuten Feierabend. ran-Note: 5

Anzeige