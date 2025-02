An Julian Brandt scheiden sich im deutschen Fußball die Geister. Für die einen ist er ein Ausnahmespieler, für die anderen ein Schönwetterprofi, der zu oft abtaucht. Wo liegt die Wahrheit? Wir blicken auf die Zahlen. Von Chris Lugert Möchte man die aktuelle Debatte um Julian Brandt verstehen, genügt ein Blick auf die letzte Aktion im Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart am 21. Spieltag. Der BVB liegt mit 1:2 hinten, bekommt in der absoluten Endphase der Nachspielzeit aber noch einmal einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Die Stuttgarter stellen nur einen Mann in die Mauer. Brandt legt sich den Ball zurecht und kann aus halblinker Position entweder selbst den Torschuss versuchen oder eine Flanke in den Strafraum schlagen. Der 28-Jährige will offenbar flanken - und jagt den Ball weit ins Toraus. Am generellen Talent von Julian Brandt gibt es im deutschen Fußball nur wenige Zweifel. Doch erzeugt der Mittelfeldspieler zu selten den Eindruck, ein Unterschiedsspieler sein zu können - vor allem, wenn es für sein Team nicht läuft. Stattdessen hat sich Brandt inzwischen den Ruf eingehandelt, zu oft abzutauchen, wenn es darauf ankommt. Zudem mangele es ihm an Führungsqualitäten, die ein erfahrener Spieler wie er einbringen müsse, lautet dien Kritik.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Anzeige

Nach der 0:2-Niederlage beim VfL Bochum entbrannte die Diskussion neu. "Sky"-Experte Dietmar Hamann kritisierte Brandts Leistung als "unterirdisch" und legte dem BVB nahe, den Spieler zu verkaufen.

Anzeige

Brandt auf einer Stufe mit Musiala und Wirtz? BVB-Trainer Niko Kovac hingegen hält große Stücke auf Brandt. "Wir sind uns alle glaube ich einig, dass Jule neben Wirtz und Musiala in diese Range dazugehört", hob er ihn auf eine Stufe mit den beiden deutschen Ausnahmespielern. Im vergangenen November erhielt Brandt nach einjähriger Abstinenz wieder eine Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der in Brandts Qualitäten ganz offensichtlich auch einen Mehrwert sieht. Kommentar: Mit diesem BVB ist nichts zu gewinnen Was aber sagen die Zahlen in der Bundesliga, gerade im Vergleich der drei Offensivkräfte? Statistisch ist Brandt ein essenzieller Faktor für den BVB. Er kreiert pro 90 Minuten Einsatzzeit in der Liga etwas mehr als eine halbe Großchance - klarer Bestwert bei Dortmund. Damit befindet er sich im Ligavergleich in den Top-15 und sogar vor Musiala. Brandt liegt in dieser Kategorie gleichauf mit Kevin Stöger von Borussia Mönchengladbach, allerdings ein gutes Stück hinter Wirtz, der auf fast 0,7 kreierte Großchancen pro 90 Minuten kommt. An der Spitze steht Bayerns Michael Olise. Ganz vorne mit dabei ist Brandt auch bei den Torschussvorlagen. Pro 90 Minuten legt er knapp 2,4 Schüsse auf - damit lässt er sowohl Wirtz als auch Musiala hinter sich. Der BVB-Profi ist also sehr wohl präsent und Dreh- und Angelpunkt seines Teams.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

BVB: Ärger um Gittens? Kovac erklärt Wechsel-Disput

Was Musiala und Wirtz aber so besonders macht, ist ihre Stärke in den Eins-gegen-eins-Duellen. Beide suchen häufig das Dribbling und gewinnen jeweils auch prozentual mehr als die Hälfte der Duelle. Da kann Brandt nicht mithalten. Er ist kein Spielertyp, der oft ins Dribbling geht - und wenn doch, dann gewinnt er weniger als 40 Prozent der Duelle. Dieses fehlende Spektakel-Element kann dazu beitragen, den Eindruck entstehen zu lassen, er sei phlegmatisch.

Brandt in anderer Rolle beim BVB Allerdings interpretiert Brandt seine Rolle anders und ist auch in ein anderes Offensivkonstrukt eingebunden. Der BVB agiert traditionell mit schnellen, wendigen Flügelspielern, die über Außen mit Tempo die direkten Duelle und den Abschluss suchen. Damit ist Brandt in dieser Rolle gar nicht gefordert. Er ist eher ein klassischer Zehner der älteren Schule, der das Spiel lenkt und seine Mitspieler in Szene setzt. In der laufenden Saison kommt er wettbewerbsübergreifend erst auf vier Tore, aber bereits zehn Assists. Wirtz und Musiala hingegen haben andere Rollen. Bayer Leverkusen agiert ohne klassische Außenstürmer, Jeremie Frimpong und Alejandro Grimaldo sind Schienenspieler mit anderen Aufgaben. Dadurch ist Wirtz automatisch mehr in der Verantwortung, den direkten Abschluss und daher auch die Dribblings zu forcieren. Musiala durchlief in England eine ganz andere Ausbildung, die von jeher mehr Fokus auf die individuelle Ausbildung und nicht so sehr auf den taktischen Aspekt legt. Zwar spielen die Bayern eine ähnliche Grundordnung wie der BVB, dennoch ist Musiala trotz ähnlicher Position ein ganz anderer Spielertyp als Brandt.

Fairness-Tabelle: BVB sind die Raubeine der Bundesliga - das Ranking 1 / 19 © imago BVB auf Platz 18: Die Bundesliga-Fairness-Tabelle 2024/25

Dortmund ist neues Tabellen-Schlusslicht - im Fairness-Ranking. Schuld daran ist die Rote Karte für Julian Ryerson (Mi.) zuletzt gegen Stuttgart. ran zeigt die Fairness-Tabelle der bisherigen Bundesliga-Saison 2024/25. (Stand: 11. Februar 2025, Quelle: transfermarkt.de, Anmerkung zur Punktebewertung: Gelbe Karte= 1 Punkt, Gelb-Rote Karte = 3 Punkte, Rote Karte = 5 Punkte) © IMAGO/Sven Simon Platz 18: Borussia Dortmund

Punkte: 69

Gelbe Karten: 45

Gelb-Rote Karten: 3

Rote Karten: 3 © 2024 Getty Images Platz 17: VfL Wolfsburg

Punkte: 65

Gelbe Karten: 55

Gelb-Rote Karten: 0

Rote Karten: 2 © IMAGO/Jan Huebner Platz 16: FC Augsburg

Punkte: 62

Gelbe Karten: 54

Gelb-Rote Karten: 1

Rote Karten: 1 © IMAGO/Nordphoto Platz 15: 1. FC Union Berlin

Punkte: 59

Gelbe Karten: 54

Gelb-Rote Karten: 0

Rote Karten: 1 © 2025 Getty Images Platz 13: Holstein Kiel

Punkte: 55

Gelbe Karten: 44

Gelb-Rote Karten: 2

Rote Karten: 1 © IMAGO/Pressefoto Baumann Platz 13: 1. FSV Mainz 05

Punkte: 55

Gelbe Karten: 44

Gelb-Rote Karten: 2

Rote Karten: 1 © 2025 Getty Images Platz 12: SV Werder Bremen

Punkte: 54

Gelbe Karten: 40

Gelb-Rote Karten: 3

Rote Karten: 1 © 2025 Getty Images Platz 11: RB Leipzig

Punkte: 53

Gelbe Karten: 37

Gelb-Rote Karten: 2

Rote Karten: 2 © IMAGO/Sven Simon Platz 9: VfL Bochum

Punkte: 47

Gelbe Karten: 42

Gelb-Rote Karten: 0

Rote Karten: 1 © IMAGO/Steinsiek.ch Platz 9: 1899 Hoffenheim

Punkte: 47

Gelbe Karten: 42

Gelb-Rote Karten: 0

Rote Karten: 1 © 2025 Getty Images Platz 7: 1. FC Heidenheim

Punkte: 45

Gelbe Karten: 40

Gelb-Rote Karten: 0

Rote Karten: 1 © IMAGO/Eibner Platz 7: VfB Stuttgart

Punkte: 45

Gelbe Karten: 42

Gelb-Rote Karten: 1

Rote Karten: 0 © 2024 Getty Images Platz 6: SC Freiburg

Punkte: 41

Gelbe Karten: 33

Gelb-Rote Karten: 1

Rote Karten: 1 © 2025 Getty Images Platz 5: Bayer Leverkusen

Punkte: 38

Gelbe Karten: 35

Gelb-Rote Karten: 1

Rote Karten: 0 © IMAGO/Eibner Platz 4: FC St. Pauli

Punkte: 37

Gelbe Karten: 32

Gelb-Rote Karten: 0

Rote Karten: 1 © IMAGO/Jan Huebner Platz 3: Borussia Mönchengladbach

Punkte: 36

Gelbe Karten: 33

Gelb-Rote Karten: 1

Rote Karten: 0 © IMAGO/Eibner Platz 2: Eintracht Frankfurt

Punkte: 34

Gelbe Karten: 31

Gelb-Rote Karten: 1

Rote Karten: 0 © IMAGO/Sven Simon Platz 1: FC Bayern München

Punkte: 31

Gelbe Karten: 31

Gelb-Rote Karten: 0

Rote Karten: 0

Was Brandt allerdings tatsächlich abgeht und in Spielen häufig zu beobachten ist, ist seine defensive Zurückhaltung, um nicht zu sagen: Abwesenheit. Nun ist der Zweikampf keine Kompetenz, an der überragende Offensivspieler zuvorderst gemessen werden.

Anzeige

Anzeige