BVB-Euphorie nach Statement-Sieg: "Was gibt es Geileres?"

Borussia Dortmund konnte gegen Newcastle United einen wichtigen Sieg feiern und Selbstvertrauen tanken. In den nächsten Wochen wird es für den Vizemeister knifflig.

Am Ende erlaubte das britische Schmuddelwetter sogar noch einen helleren Blick auf den rauen Charme Newcastles: Nach 48 Stunden Dauerregen riss über der englischen Ostküste der Himmel auf.

Die Profis von Borussia Dortmund waren ohnehin heiter - in königlicher Laune flogen Matchwinner Felix Nmecha und die anderen nach Hause. Ein lange ersehnter Statement-Sieg hat die knifflige Champions-League-Gruppe wieder komplett geöffnet.

"Jetzt können wir es in unseren Heimspielen selbst regeln", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, euphorisch fragte er: "Was gibt es Geileres?" Mit Mut, Widerstandskraft und ein bisschen Glück hatte der in der Bundesliga überzeugende BVB auch endlich internationale Klasse nachgewiesen. Im Vergleich zum hyper-ängstlichen Auftritt bei Paris St. Germain (0:2) war dies eine andere Welt.

Kehl sprach im wunderbar stimmungsvollen St. James' Park wie befreit. "Wir sind noch lange nicht durch. Aber der Sieg tut richtig gut in dieser Gruppe", sagte er, "der wird uns helfen, weiter zu wachsen. Ich bin sehr hoffnungsfroh." Auch der Dank an die Querlatte fehlte nicht: Die hatte neben dem überragenden Torhüter Gregor Kobel in der Schlussphase gleich zweimal gerettet.

Spieler des Abends aber war ein bescheidener, ruhiger junger Mann, der turbulente Wochen hinter sich hat. Der BVB hatte die Verpflichtung von Felix Nmecha durchgezogen, obwohl dieser bei Instagram sehr fragwürdige Inhalte geteilt hatte - der Nationalspieler zahlt nach einem "steinigen Start" (Trainer Edin Terzic) Vertrauen zurück und wird stetig besser.