Anzeige Borussia Dortmund ist mit einem Sieg des Charakters in der Champions League angekommen. In Newcastle zeigte der BVB das, was er in den ersten beiden Spielen noch vermissen ließ. So ist das Achtelfinale mehr als realistisch. Ein Kommentar. Von Chris Lugert BVB-Trainer Edin Terzic fasste die Leistung seiner Mannschaft gegen Newcastle United in wenigen Worten mehr als treffend zusammen. "Mit der ersten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient, mit der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verteidigt", sagte Terzic nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg beim zuvor ungeschlagenen Spitzenreiter der Gruppe F im Interview mit "DAZN". Die Dortmunder zeigten im Hexenkessel St. James' Park endlich beide Seiten der Medaille, die es in der Champions League braucht. Nach einem ängstlichen und zaghaften Auftritt in Paris sowie einer spielerisch enttäuschenden und einfallslosen Vorstellung gegen die AC Mailand stimmte nun nahezu alles. In der ersten Halbzeit, die Terzic als "fantastisch" bewertete, erarbeitete sich der BVB mehrere gute Chancen, allein Donyell Malen hätte zweimal treffen können, wenn nicht sogar müssen. Die Offensive zeigte Spielwitz und Kreativität, Marcel Sabitzer ersetzte den kurzfristig ausgefallenen Julian Brandt mit seinen besonderen Fähigkeiten gekonnt. "Wir wussten, dass Marcel extrem ballsicher ist, und genau diese Ballsicherheit wollten wir haben", erklärte Terzic. "Man hat nicht gemerkt, dass er aus einer Verletzung kommt. Das war sein erstes Spiel wieder von Beginn an und das hat er richtig, richtig toll gemacht heute", strahlte der Coach.

Anzeige

Newcastle, das drei Wochen zuvor Paris Saint-Germain an selber Stelle aus dem Stadion geschossen hatte, kam in der ersten Halbzeit nur vereinzelt zu gefährlichen Aktionen. Und wenn, dann war der überragende Gregor Kobel (ran-Note 1) zur Stelle. Der späte Führungstreffer von Felix Nmecha bescherte den Gästen eine hochverdiente Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel musste der BVB leiden, vor allem am Ende kam mit zwei Lattentreffern von Newcastle auch noch ziemlich viel Glück dazu. Doch dieses Glück hatten sich die Dortmunder erarbeitet. Sie hielten dagegen und brachen unter dem Druck der "Magpies" in Kombination mit ihren Fans nicht zusammen - anders als PSG. Der BVB bewies Mentalität.

BVB sendet Lebenszeichen in der "Todesgruppe" Mit diesem Auftritt dürften die Dortmunder erst einmal jene Kritiker zum Schweigen gebracht haben, die bereits einen Abgesang angestimmt hatten. Die internationale Reifeprüfung wurde mehr als eindrucksvoll bestanden, der BVB sendete in der "Todesgruppe" wieder ein deutlich hörbares Lebenszeichen. Mit nun vier Punkten sprangen die Dortmunder auf Platz zwei der Tabelle, punktgleich mit Newcastle. PSG führt die Gruppe nach dem klaren 3:0 gegen Milan mit sechs Zählern an, die Italiener sind mit zwei Punkten zur Halbzeit der Gruppenphase Letzter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Terzic: "Wir sind mittendrin" "Der Sieg ist enorm wichtig für uns. Wir wussten, dass wir Punkte sammeln müssen. Das ist uns zuvor nicht gelungen, jetzt haben wir uns zurückgemeldet", sagte Terzic, der feststellte: "Wir sind mittendrin."

Newcastle vs. BVB: Die Noten der Dortmund-Stars

Borussia Dortmund hat sich mit einem wichtigen Auswärtssieg in der Champions League zurückgemeldet. Bei Newcastle United gewann der BVB dank eines Treffers von Felix Nmecha mit 1:0 (1:0). ran präsentiert die Noten der Dortmunder Stars. © News Images Gregor Kobel

Wird in der Anfangsphase doppelt von Gordon geprüft und bleibt beide Male souverän. Danach lange nicht gefordert, ehe er in der zweiten Halbzeit eine Weltklasse-Parade gegen Wilson auspackt. Beim Latten-Kopfball von Wilson im Glück. ran-Note: 1 © Offside Sports Photography Marius Wolf

Kommt richtig gut ins Spiel und leitet direkt zu Beginn genial weiter auf Malen bei dessen großer Chance. Danach weniger auffällig, ist mit Gordon gut beschäftigt. Schaltet sich aber auch immer wieder mit nach vorne ein. ran-Note: 3 © News Images Mats Hummels

Weniger auffällig als Nebenmann Schlotterbeck, verrichtet seine Aufgabe aber routiniert und abgeklärt. Ab und an treten seine leichten Tempodefizite zutage, aber ohne jeden Fehler im Spiel. ran-Note: 3 © News Images Nico Schlotterbeck

Ganz starkes Spiel des Abwehrspielers, sowohl mit als auch gegen den Ball. Im Verbund mit Nebenmann Hummels defensiv hochkonzentriert, im Spielaufbau sind seine langen Pässe teilweise herausragend. Bereitet das Führungstor von Nmecha vor. Auch danach nicht zu überwinden. ran-Note: 2 © Focus Images Ramy Bensebaini

Hat so seine Probleme auf der linken Seite mit Almiron, sieht einige Male nicht gut aus. In der zweiten Halbzeit verbessert und souveräner im Zweikampf. Offensiv dafür quasi nicht existent. ran-Note: 3 © Shutterstock Emre Can

Defensiv starkes Spiel des Kapitäns, hellwach in den Zweikämpfen, schließt gemeinsam mit Nmecha und Sabitzer das Zentrum. Muss aber noch vor der Halbzeit sichtbar unter Schmerzen ausgewechselt werden. ran-Note: 2 © News Images Marcel Sabitzer

Ersetzt den angeschlagenen Brandt in der Startelf. Formell auf der Doppelsechs aktiv, setzt er immer wieder zu wuchtigen Offensivläufen an. So bereitet er auch die Doppelchance nach zehn Minuten vor. Seine Standards strahlen allerdings kaum Gefahr aus. ran-Note: 3 © Sportsphoto Donyell Malen

Ist für nahezu alle Schüsse des BVB in Halbzeit eins verantwortlich, gleich nach 68 Sekunden scheitert er am starken Pope. Ständiger Unruheherd, seine Effizienz jedoch ist mangelhaft, er muss mindestens einen Treffer machen. ran-Note: 3 © News Images Felix Nmecha

Der Mittelfeldspieler kommt in offensiverer Rolle schwerfällig in die Partie, steigert sich aber immer mehr. Belohnt sich mit dem Führungstreffer kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte mit weniger Aktionen, sorgt aber weiter für Ordnung und Balance im BVB-Spiel. ran-Note: 2 © PA Images Marco Reus

Ist nicht so auffällig wie seine Mitspieler um ihn herum, in den wenigen Szenen jedoch macht er viele gute Dinge. Löst einige schwierige Situationen mit seiner überragenden Technik gut auf. Macht nach knapp einer Stunde für Adeyemi Platz. ran-Note: 2 © Focus Images Niclas Füllkrug

Leitet mit einem Blackout-Pass einen beinahe folgenschweren Konter der Gastgeber ein und vergibt wenig später eine gute Chance gegen Pope. Sein Ballverlust ermöglicht Wilson die große Chance in der zweiten Halbzeit. Im Offensivspiel um Bindung bemüht und mit ein paar guten Aktionen, generell aber schwächster BVB-Akteur. ran-Note: 4 © 2023 Getty Images 1. Einwechselspieler: Salih Özcan

Kommt noch vor der Pause für den verletzten Can ins Spiel. Übernimmt auch dessen Aufgaben weitestgehend und ist defensiv ähnlich stark. Mit dem Ball ein paar Wackler, aber generell sicherer Auftritt. ran-Note: 3 © IMAGO/PA Images 2. Einwechselspieler: Karim Adeyemi

Ersetzt nach rund einer Stunde Reus. Ist sichtbar um Aktionen bemüht, viel will ihm aber nicht gelingen. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images 3. Einwechselspieler: Niklas Süle

Kommt im Rahmen eines Dreifachwechsels rund eine Viertelstunde vor Schluss für Malen. Hilft mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. ran-Note: Ohne Bewertung © Imago Images 4. Einwechselspieler: Sebastien Haller

Kommt für Füllkrug ins Spiel und zeigt sich sehr engagiert, kann sich aber nicht mit einem Treffer belohnen. ran-Note: Ohne Bewertung © IMAGO/Focus Images 5. Einwechselspieler: Giovanni Reyna

Ersetzt Nmecha in der Schlussphase, bleibt ohne besondere Aktion. ran-Note: Ohne Bewertung © IMAGO/Focus Images

Und nicht nur das. Mit zwei Heimspielen in der Hinterhand geht die Borussia in einer guten Position und vielleicht sogar als ein Favorit auf das Achtelfinale in die Rückspiele. Schon in zwei Wochen geht es im heimischen Signal Iduna Park wieder gegen Newcastle.

Anzeige