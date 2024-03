Mats Hummels

In der Liga zuletzt sieben Mal in Folge nur Ersatz. Rückt durch die Sperre von Schlotterbeck in die Anfangsformation. Seine zuletzt schwierige Situation stachelt ihn offenbar an, er ist bis auf ein paar kleine Ausnahmen immer auf der Höhe, dazu mit schönen, öffnenden Bällen in die Spitze. Bleibt in der Defensive ein wichtiger Faktor. ran-Note: 2 © IMAGO/Treese