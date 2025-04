Mit einer weiteren Verwarnung wären sie für das Rückspiel im heimischen Signal Iduna Park am 15. April (ab 21 Uhr im Liveticker) gesperrt.

Mit Julian Ryerson, Maximilian Beier, Yan Couto und Marcel Sabitzer treten vier Profis das Hinspiel vorbelastet an. Letzterer wird jedoch eh kein Teil der Mannschaft einnehmen, da der Österreicher noch an einer Knieverletzung laboriert. Das Trio um Ryerson, Beier und Couto, allesamt zwei Gelbe Karten im Wettbewerb, muss sich jedoch im Hinspiel zurückhalten, um keine Sperre zu riskieren.

Im Hinspiel am Mittwochabend (ab 21 Uhr im Liveticker) muss der BVB auf Mittelfeldmotor Pascal Groß verzichten. Mit Blick auf das Rückspiel in Dortmund könnte sich die Lage jedoch weiter verschärfen.

Borussia Dortmund gastiert am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League beim FC Barcelona. Vier BVB-Stars müssen dabei Acht geben, da ihnen eine Gelbsperre droht.

In der Champions League werden ab dem ersten Spiel der Ligaphase Spieler und Offizielle nach drei Gelben Karten für eine Partie in der Königsklasse gesperrt.

Wann werden Gelbe Karten in der CL gelöscht?

Nach dem Viertelfinale werden die bis dahin erhaltenen Gelben Karten jedes Spielers gelöscht. Damit ist sichergestellt, dass kein Akteur im Falle eines Finaleinzuges wegen einer Gelbsperre fehlt.

Selbst für den Fall einer erhaltenen Gelben Karte in Hin- und Rückspiel des Halbfinals käme ein Spieler so auf maximal zwei Gelbe Karten im Wettbewerb und bleibt damit unter dem Limit von drei Verwarnungen. Selbst im Worst Case würde also eine Gelbsperre im Endspiel vermieden. Eine Sperre im Zuge einer Roten Karten bleibt dagegen bestehen.