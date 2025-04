Wobei ohnehin nur Ryerson und Beyer überhaupt in Barcelona zum Einsatz kamen, Sabitzer fehlt noch längere Zeit verletzungsbedingt und Couto saß 90 Minuten auf der Bank.

Mit Julian Ryerson, Maximilian Beier, Yan Couto und Marcel Sabitzer waren vorbelastet, doch keiner von ihnen sah eine Gelbe Karte in Barcelona.

Im Hinspiel am Mittwochabend musste sich der BVB dann mit 0:4 geschlagen geben und ist damit so gut wie ausgeschieden aus der Königsklasse.

Borussia Dortmund gastierte am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League beim FC Barcelona (0:4). Vier BVB-Stars waren dabei von einer Gelbsperre für das Rückspiel bedroht.

In der Champions League werden ab dem ersten Spiel der Ligaphase Spieler und Offizielle nach drei Gelben Karten für eine Partie in der Königsklasse gesperrt.

Wann werden Gelbe Karten in der CL gelöscht?

Nach dem Viertelfinale werden die bis dahin erhaltenen Gelben Karten jedes Spielers gelöscht. Damit ist sichergestellt, dass kein Akteur im Falle eines Finaleinzuges wegen einer Gelbsperre fehlt.

Selbst für den Fall einer erhaltenen Gelben Karte in Hin- und Rückspiel des Halbfinals käme ein Spieler so auf maximal zwei Gelbe Karten im Wettbewerb und bleibt damit unter dem Limit von drei Verwarnungen. Selbst im Worst Case würde also eine Gelbsperre im Endspiel vermieden. Eine Sperre im Zuge einer Roten Karten bleibt dagegen bestehen.