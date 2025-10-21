Am heutigen Abend kommt es in der Champions League zu einem besonderen Aufeinandertreffen. Das einstige Wunderkind des BVB trifft in der Königsklasse mit dem FC Kopenhagen auf seinen Ausbildungsverein. Wie geht es dem mittlerweile 20-Jährigen in seiner neuen Heimat?

Im Alter von 16 Jahren sah die Welt noch anders aus. Youssoufa Moukoko brach einen Rekord nach dem anderen: jüngster Bundesliga- und Champions-League-Spieler der Geschichte, jüngster Bundesligatorschütze. Mit 18 Jahren und drei Tagen wurde er zum jüngsten WM-Spieler der deutschen Nationalmannschaft überhaupt.

Das alles ist Vergangenheit.

Diese steil aufsteigende Karriere flachte ab und im Sommer endete die Zeit des Youngsters bei den Dortmundern. Nach einer einjährigen Leihe beim OGC Nizza wechselte der 20-Jährige für gerade einmal fünf Millionen Euro in die dänische Hauptstadt.