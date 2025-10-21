Anzeige
Kurioser Zwischenfall

Champions League - Atletico Madrid vs. FC Arsenal: Spanier reichen nach kalter Dusche vor dem Duell Beschwerde ein

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 15:27 Uhr
  • Leon Kerninger

Bei den Rojiblancos überwiegt vor dem Duell in London gegen den FC Arsenal nicht die Vorfreude, sondern Ärger über den Gegner. Der Grund dafür ist kurios.

Vor dem Spitzenduell in der Königsklasse am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) gibt es bereits erste Sticheleien zwischen den beiden Vereinen. Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, gab es bei Atletico Madrid nach dem Abschlusstraining im Londoner Emirates Stadium beim Duschen kein warmes Wasser.

Die Trainingseinheit der Mannschaft von Diego Simeone musste frühzeitig beendet werden, da das englische Wetter einen Strich durch die Vorbereitungsplanungen der Rojiblancos machte.

Die Atletico-Spieler mussten das Stadion dann aber ungeduscht verlassen, da es in der Gästekabine kein warmes Wasser gab. Der Klub kündigte daraufhin an, bei der UEFA eine Beschwerde einzureichen.

Vor Champions-League-Kracher: Auch Arsenal klagt über kaltes Wasser

Wie das englische Medium weiter berichtete, sei das gleiche Problem auch in der Heimkabine des FC Arsenal aufgetreten. Nach 40 Minuten war der Fauxpas aber wieder behoben.

In den UEFA-Regularien ist klar festgehalten, dass die gastgebende Mannschaft für warmes Wasser in den Kabinen sorgen muss. Allerdings nur an Spieltagen. Der spanische Hauptstadtklub ging aber davon aus, dass das moderne Emirates Stadium auch an Trainingstagen mit Warmwasser versorgt sei. Deswegen reicht man jetzt Beschwerde ein.

