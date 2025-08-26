Überraschung in der Qualifikation zur Champions League: Die Underdogs Qairat Almaty und der FC Paphos setzen sich gegen die Favoriten Celtic Glasgow und Roter Stern Belgrad durch.

Der kasachische Fußball-Meister Qairat Almaty und der zyprische Champion FC Paphos haben sich erstmals für die Champions League qualifiziert. Nach einem 0:0 im Hinspiel setzte sich Almaty im Rückspiel nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow durch. Paphos reichte im eigenen Stadion ein 1:1 (0:0) gegen Roter Stern Belgrad, das Hinspiel hatten die Zyprer in Serbiens Hauptstadt 2:1 gewonnen.

Almaty ist damit der zweite Klub aus Kasachstan, der die Liga-/Gruppenphase der Königsklasse erreicht. Zuvor hatte das nur der FK Astana vor zehn Jahren geschafft. Gänzlich unerfahren sind Almaty und Paphos im internationalen Geschäft aber nicht. 2021/22 hatten die Kasachen in der Conference League gespielt, waren aber in der Gruppenphase gescheitert. Für den Klub aus Zypern lief es im vergangenen Jahr besser, er erreichte das Achtelfinale.

Ebenfalls erstmalig in der Champions League vertreten ist in diesem Jahr Royal Union Saint-Gilloise aus Belgien. Am Donnerstag (18 Uhr) wird die Vorrunde in Monaco ausgelost.