Der FK Kairat Almaty kassiert beim FC Kopenhagen seine vierte Pleite im fünften Champions-Lague-Spiel. Für die mitgereisten Fans der Kasachen wartet im Stadion aber eine besondere Überraschung.

Viele Fans nehmen auch unter der Woche Reisen über mehrere Stunden zu Auswärtsspielen auf sich, um ihren Lieblingsverein vor Ort zu unterstützen.

Und manche sogar noch ein bisschen mehr. Wie einige Anhänger des FK Kairat Almaty.

Zehn Supporter begleiteten den Champions-League-Debütanten am Mittwoch zum Auftritt beim FC Kopenhagen. Dabei liegen zwischen der Stadt im Südosten von Kasachstan und der dänischen Hauptstadt mehr als 4600 Kilometer. Selbst per Flug müssen für die einfache Strecke mehr als zehn Stunden eingeplant werden.

Den ersten Sieg in der Königsklasse konnten die Fans nicht bejubeln, denn Kairat unterlag mit 2:3, kämpfte sich aber nach einem 0:3 in den Schlussminuten dank der Tore von Dastan Satpayev und Olzhas Baybek nochmal ran und schnupperte am zweiten Punkt im fünften Spiel.

Auf die Gruppe, zu der auch ein Kind zählte, wartete aber eine besondere Überraschung im Stadion Parken. Denn wie der FC Kopenhagen auf seinen Social-Media-Accounts zeigt, wurden die zehn Kairat-Fans vor dem Anpfiff in den Innenraum gebeten und geehrt. Sie wurden mit Geschenken bedacht und von den anderen Zuschauern gefeiert.