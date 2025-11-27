- Anzeige -

Neuer moniert Schubser vor erstem Arsenal-Tor Doch auch bei den vielen gefährlichen Eckstößen strahlte Neuer, der allerdings kaum Unterstützung von seiner wackeligen Defensive erhielt, wenig Sicherheit aus. Mehrfach kam er zu spät, weil ihn die Arsenal-Spieler auch immer wieder blocken konnten. Bestraft wurde das beim 0:1 durch Jurien Timber (22.), wobei Eberl und Co. den vorherigen Schubser des Torschützen als mindestens grenzwertig ansahen. "Er bringt mich natürlich aus der Balance, das ist klar", erklärte Neuer selber. Und weiter: "Dann habe ich eine andere Position, als ich gerne gehabt hätte und komme vorne nicht mehr so hin. Aber ich bin kein Torwart, der sich hinschmeißt auf den Boden, vielleicht hätte das geholfen in der Situation."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Dreesen richtet aufmunternde Worte ans Team nach Arsenal-Pleite

Unterstützung erhielt der 124-malige Nationalspieler von einem echten Experten. "Für mich ist das ein klares Foul, weil Timber Neuer stößt und damit aus der Balance bringt", sagte der frühere Weltklasse-Torhüter Peter Schmeichel in der Halbzeitpause zu ran: "Deshalb kann er danach nicht mehr zum Ball kommen und Timber schießt dann das Tor." Michael Ballack sah das hingegen ganz anders. "Für mich zu wenig für ein Foulspiel, ein normaler Zweikampf, nicht strafwürdig", sagte der frühere DFB-Spielführer bei "DAZN". Und das Herauslaufen vor dem dritten Gegentreffer sei "eine falsche Entscheidung. Wenn er auf den Ball geht, muss er ihn haben, das weiß er selber. Er hat sich entschieden, das Risiko zu gehen – und wird bestraft."

