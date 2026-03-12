Nach einem Schubser gegen einen Balljungen droht Pedro Neto vom FC Chelsea wohl ein sportjuristisches Nachspiel.

Der portugiesische Offensivspieler vom FC Chelsea wollte in der Nachspielzeit des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5) einen Einwurf schnell ausführen und hatte dabei einen Balljungen so stark angerempelt, dass dieser über seinen Stuhl unsanft zu Boden fiel.

Die UEFA ermittelt gegen den 26-Jährigen nun wegen "unsportlichen Verhaltens" in Bezug auf Artikel 15 der Disziplinarregeln.