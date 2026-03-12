- Anzeige -
- Anzeige -
UEFA Champions League

Champions League - Balljungen geschubst: UEFA ermittelt gegen Chelseas Neto

Nach einem Schubser gegen einen Balljungen droht Pedro Neto vom FC Chelsea wohl ein sportjuristisches Nachspiel.

Der portugiesische Offensivspieler vom FC Chelsea wollte in der Nachspielzeit des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5) einen Einwurf schnell ausführen und hatte dabei einen Balljungen so stark angerempelt, dass dieser über seinen Stuhl unsanft zu Boden fiel.

Die UEFA ermittelt gegen den 26-Jährigen nun wegen "unsportlichen Verhaltens" in Bezug auf Artikel 15 der Disziplinarregeln.

- Anzeige -
- Anzeige -

Neto schenkte Balljungen sein Trikot

Neto hatte sich im Anschluss "ungefähr 35-mal entschuldigt", wie er im Interview mit "TNT Sports" sagte: "Ich habe gesehen, dass ich ihn verletzt habe, und ich möchte mich bei dem Balljungen entschuldigen. So bin ich normalerweise nicht. Es war in der Hitze des Gefechts."

Neto schenkte dem Balljungen als Wiedergutmachung sein Trikot.

- Anzeige -
News und Videos zur Champions League
courtois
News

Courtois kritisiert Medien: "Ihr denkt, das sei ein Kindergarten“

  • 12.03.2026
  • 19:19 Uhr
imago images 1074042393
News

Bayerns Urbig: Kostet ihn die Verletzung die WM?

  • 12.03.2026
  • 18:55 Uhr
DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Kimmich und Olise: Keine UEFA-Untersuchungen

  • 12.03.2026
  • 18:38 Uhr
MICHAEL OLISE, JOSHUA KIMMICH, Bayern Monaco, Champions League, 2025-26, Atalanta vs Bayern Munchen 1-6, 10-03-2026, Esultanza, Celebration, Jubel CHAMPIONS LEAGUE 2025-26 ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6
News

Nach Zeitspiel: Kimmich und Olise wohl nicht länger gesperrt

  • 12.03.2026
  • 18:00 Uhr
Kinsky
News

Ausgewechselter Kinsky: "Vom Traum zum Albtraum"

  • 12.03.2026
  • 17:09 Uhr
Manchester City FC s coach Pep Guardiola during Champions League 2025 2026, Round of 16 1st leg match. March 11 ,2026. (20260311109)
News

Kommentar: Guardiolas Zeit muss jetzt zu Ende sein

  • 12.03.2026
  • 15:23 Uhr
imago images 1074051507
News

Ex-Referee befürchtet Sperre für Bayern-Stars

  • 12.03.2026
  • 11:02 Uhr
Gianluca Scamacca of Atalanta BC in action during the UEFA Champions League 2025 2026 16 first Leg match between Atalanta BC and FC Bayern Monaco, on 10 of March 2026, at New balance Arena stadium ...
News

CL-Hottakes: Für den FCB gibt es nur noch den Titel

  • 12.03.2026
  • 10:34 Uhr
Bodö/Glimt siegt immer weiter
News

"Gelbe Dampüfwalze": Bodö/Glimt erstaunt gegen Sporting weiter

  • 12.03.2026
  • 10:16 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 12.03.2026
  • 08:49 Uhr