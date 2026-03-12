Nach dem Hinspiel gegen Bergamo kamen Fragen auf, ob Kimmich und Olise für ihre gelben Karten langfristigere Strafen erhalten würde. Jetzt soll die UEFA-Disziplinarkommission entschieden haben, wie es mit dem Fall weitergeht.

Beim 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo handelten sich Michael Olise und Joshua Kimmich spät in der Partie jeweils Gelb wegen Zeitspiels ein. Seitdem war darüber diskutiert worden, ob dieses Vergehen noch langfristigere Strafen für die Beiden bedeuten würde.