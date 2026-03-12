- Anzeige -
champions league

FC Bayern: Kimmich und Olise doch gesperrt? Entscheidung in Posse um Gelbe Karten wohl gefallen

  • Aktualisiert: 12.03.2026
  • 18:00 Uhr
  • ran.de

Nach dem Hinspiel gegen Bergamo kamen Fragen auf, ob Kimmich und Olise für ihre gelben Karten langfristigere Strafen erhalten würde. Jetzt soll die UEFA-Disziplinarkommission entschieden haben, wie es mit dem Fall weitergeht.

Beim 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo handelten sich Michael Olise und Joshua Kimmich spät in der Partie jeweils Gelb wegen Zeitspiels ein. Seitdem war darüber diskutiert worden, ob dieses Vergehen noch langfristigere Strafen für die Beiden bedeuten würde.

Wie die "L'Équipe" berichtet, hat sich die UEFA-Disziplinarkommission dazu entschieden, kein Disziplinarverfahren gegen die FCB-Profis einzuleiten. Dadurch verpassen Kimmich und Olise das Rückspiel gegen Atalanta Bergamo. Ins Viertelfinale, in dem nach dem 3:0-Sieg von Real Madrid gegen Manchester City wahrscheinlich die Königlichen warten, würden sie dann unbelastet starten.

