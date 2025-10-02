Champions League - Bayer Leverkusen hadert mit Chancenwucher: "Es fehlt der letzte Punch"

Auch im zweiten Champions-League-Spiel der Saison erreicht Bayer Leverkusen nur ein Unentschieden. Die Werkself hadert vor allem mit sich selbst - und der Chancenverwertung.

Viele Möglichkeiten, aber kaum Tore: Bayer Leverkusen hadert nach dem Fehlstart in die Champions League mit der mangelhaften Chancenverwertung. Die Werkself hatte Gelegenheiten "für mehr als ein Tor", sagte Trainer Kasper Hjulmand nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen die PSV Eindhoven bei "DAZN": "Mir fehlte der letzte Punch, der letzte Pass."

Zwar hatte Christian Kofane (65.) Bayer zunächst in Führung gebracht, doch Ismael Saibari (72.) konnte noch ausgleichen - weil die Hausherren zuvor einige gute Möglichkeiten ausließen. Und so ist Leverkusen in der Ligaphase der Königsklasse nach zwei Spieltagen weiter sieglos vor den kommenden schwierigen Aufgaben gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City und Newcastle United um Nick Woltemade.