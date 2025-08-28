Die Ligaphase der Champions League ist ausgelost. Auf diese Teams treffen die deutschen Klubs. Bayern München hat in der Ligaphase der Champions League attraktive Aufgaben vor der Brust. Der deutsche Fußball-Rekordweltmeister muss zum Titelverteidiger Paris Saint-Germain und empfängt den Klub-Weltmeister FC Chelsea. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Auch das Duell beim FC Arsenal hat es in sich. Bayern Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen äußerte sich zu der Ziehung wie folgt: "Jedes Spiel zählt, die Spannung hält bis zur letzten Sekunde des letzten Spieltags – die Fans können sich auf einen spannenden Wettbewerb ohne Anlaufphase und viele magische Nächte mit internationalem Spitzenfußball freuen. Bereits in der Vorrunde werden unter anderem Partien wie FC Bayern gegen den Titelverteidiger Paris St. Germain oder den Klub-WM-Sieger Chelsea für viel Gesprächsstoff und viele Emotionen sorgen."

Champions League: "Davon träumst du als kleines Kind." Auch Max Eberl blickt voller Vorfreude auf die Spiele: "Der FC Bayern unter anderem gegen Paris, Chelsea und Arsenal – da steckt viel drin, das sind echte Highlights für jeden Fan. Solche Begegnungen haben alles, was Fußball ausmacht." In eine ähnliche Kerbe tritt Kapitän Manuel Neuer: "Chelsea ist immer ein starker Gegner, sie haben gerade die Klub-WM gewonnen. PSG kennen wir aus vielen Begegnungen – es ist immer besonders, gegen die besten Mannschaften zu spielen." Borussia Dortmund trifft unter anderem auf den italienischen Vorjahresfinalisten Inter Mailand und reist zu Juventus Turin. Zudem kommt es beim Spiel bei Manchester City zu einem Wiedersehen mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland. Partien die bei den Verantwortlichen in Dortmund für Begeisterung sorgen. Geschäftsführer Sport Lars Ricken schwärmt: "ManCity, Inter, Juventus, Tottenham – das ist Champions League. Davon träumst du als kleines Kind." Das Ziel ist dennoch klar: "Wir treten natürlich an, um die nächste Runde zu erreichen." Eine Erwartung die auch Niko Kovac teilt: "Unser Ziel ist die Qualifikation für die K.o.-Phase."

Bayer mit Kampfansage - SGE-Vorfreude auf Wiedersehen Auch Bayer Leverkusen fordert PSG und muss zudem wie der BVB zu ManCity. Dabei wird auch in Leverkusen kein Hehl aus den Zielen gemacht. "Wir gehen die Duelle mit großer Vorfreude an und wollen ins Achtelfinale," stellt Vorstandsvorsitzender Fernando Carro klar. Eintracht Frankfurt empfängt den FC Liverpool mit seinem Ex-Stürmer Hugo Ekitiké und Nationalspieler Florian Wirtz sowie Galatasaray Istanbul mit Ex-Bayern-Profi Leroy Sané. Zudem stehen die Hessen vor zwei schwierigen Aufgaben in Spanien: Es geht zu Hansi Flicks FC Barcelona und Atlético Madrid. Ein hartes Programm, wie auch SGE-Sportdirektor Timmo Hardung einzuordnen weiß: "Wir wollten Champions League, wir haben Champions League bekommen. Das haben wir uns hart verdient. Nichtsdestotrotz sind es sicher nicht die einfachsten Namen gewesen aus den jeweiligen Töpfen." Dennoch überwiegt auch bei der Eintracht die Begeisterung auf die Herausforderung und ein besonderes Wiedersehen mit Hugo Ekitike: "Wir freuen uns darauf, dass Liverpool kommt, und auch Hugo darf gerne herkommen." Der Spielplan wird spätestens am Samstag veröffentlicht, für alle Teams stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele an. Die ersten Partien werden Mitte September ausgetragen, das Endspiel in Budapest findet am 30. Mai 2026 statt. Die besten acht Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen Play-off-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze. – Die Gegner der deutschen Teams im Überblick:

