Beim nächsten Champions-League-Spiel der Bayern könnte der komplette Unterrang der Südkurve gesperrt werden. Vorstandsboss Dreesen erklärt, warum der Verein dazu gezwungen sein könnte. Von Tobias Wiltschek Normalerweise sind die jährlichen Besuche der Bayern bei ihren Fanklubs lockere bis spaßige Angelegenheiten, bei denen viel gelacht wird. Der Besuch von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bei "Roud-Weissen Neifinger" am Sonntag in Neufahrn bildete allerdings eine Ausnahme. Denn was Dreesen dort verkündete, war überhaupt nicht lustig. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund am 9. Januar: Der Bundesliga-Auftakt 2026 live in Sat.1 und im Joyn-Livestream "Wir werden die Blöcke 111 bis 114 sperren müssen. Aber wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen", sagte Dreesen laut "t-online.de" mit Blick auf das nächste Heimspiel in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar (ab 21 Uhr im Liveticker). Zum Hintergrund: Die UEFA reagierte auf den massiven Einsatz von Pyrotechnik im Heimspiel gegen Sporting Lissabon am 9. Dezember mit einer Teilsperrung des Fanbereichs für die Partie gegen den belgischen Meister.

FC Bayern: Freie Blockwahl erschwert Kontrolle der Sperre Davon sind eigentlich nur die Blöcke 111 bis 114 im Unterrang der Südkurve betroffen. Das aber ist für die Bayern gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Denn im Unterrang gilt in sämtlichen Blöcken (109 bis 117) für die Fans freie Blockwahl. Das heißt, die gesperrten Blöcke sind kein eigener Bereich, in dem bei jedem Spiel dieselben Fans stehen. Wer zuerst kommt, erhält folglich zuerst Einlass.

"Das Problem ist, wenn ich jetzt die Blöcke 111 bis 114 sperre, dann verteilt sich das ja und es trifft in Teilen die Falschen", betonte Dreesen, der zugab, "ein bisschen sauer" auf die Fans zu sein, denen der Verein zuletzt mit der Genehmigung der freien Blockwahl entgegengekommen sei. Deshalb sei es ihm wichtig, dass diejenigen, die mit dem Zünden von Pyrotechnik für die Strafe verantwortlich sind, auch selbst bestraft werden. "Wir wollen nicht zulassen, dass die, die es treffen soll, sich dann wie auch immer irgendwo anders Karten organisieren", sagte Dreesen und ergänzte: "Wir könnten genauso sagen, wir sperren es komplett. Dann trifft es aber noch mehr Leute, die gar nicht beteiligt waren."

