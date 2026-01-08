Der FC Bayern München muss nach erneuten Pyrotechnik-Vorfällen in der Südkurve bei Heimspielen in der Champions League erhebliche Konsequenzen hinnehmen.

Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern sperrt für das Champions-League-Heimspiel gegen Royale Union Saint-Gilloise am 21. Januar vorerst den gesamten Unterrang der Südkurve.

Infolge erneuter Pyrotechnik-Vorfälle beim Heimspiel gegen Sporting Lissabon Anfang Dezember müssen die Sektoren 111 bis 114 beim nächsten Heimspiel in einem UEFA-Klubwettbewerb geschlossen bleiben.

Die Sanktion war ursprünglich zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Disziplinarkommission der UEFA belegte den deutschen Rekordmeister zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro.