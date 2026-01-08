uefa champions league
FC Bayern München: Champions-League-Tickets gegen Union Saint-Gilloise nach erneuten Pyro-Vorfällen storniert
- Veröffentlicht: 08.01.2026
- 16:43 Uhr
Der FC Bayern München muss nach erneuten Pyrotechnik-Vorfällen in der Südkurve bei Heimspielen in der Champions League erhebliche Konsequenzen hinnehmen.
Jetzt ist es offiziell: Der FC Bayern sperrt für das Champions-League-Heimspiel gegen Royale Union Saint-Gilloise am 21. Januar vorerst den gesamten Unterrang der Südkurve.
Infolge erneuter Pyrotechnik-Vorfälle beim Heimspiel gegen Sporting Lissabon Anfang Dezember müssen die Sektoren 111 bis 114 beim nächsten Heimspiel in einem UEFA-Klubwettbewerb geschlossen bleiben.
Die Sanktion war ursprünglich zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Disziplinarkommission der UEFA belegte den deutschen Rekordmeister zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro.
FC Bayern storniert alle Karten der Südkurve
Wie der Klub mitteilte, stellt die Umsetzung der Teilsperrung eine organisatorische Herausforderung dar.
Im Unterrang der Südkurve erfolgt keine blockweise Ticketvergabe, vielmehr sind alle 9.336 Karten für die Blöcke 109 bis 117 gleichwertig. Eine gezielte Stornierung ausschließlich der rund 4.800 Tickets für die betroffenen Blöcke 111 bis 114 ist demnach technisch nicht möglich.
Der FC Bayern hat sich daher entschieden, zunächst alle Tickets für die Südkurve zu stornieren. Die betroffenen Käufer erhalten den Ticketpreis zurückerstattet. Sämtliche Karten für diesen Bereich verlieren ihre Gültigkeit und berechtigen beim Spiel gegen Saint-Gilloise nicht zum Zutritt zur Allianz Arena. Die Stornierungen sollen am Freitag erfolgen.
Ob Karten in den Blöcken 109 und 110 sowie 115 bis 117 zu einem späteren Zeitpunkt erneut in den Verkauf kommen, möchte der Klub zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.