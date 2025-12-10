Wie der Werksklub rund 90 Minuten vor Anpfiff mitteilte, fehlt der Däne am Mittwoch (21.00 Uhr) aus persönlichen Gründen.

Trainer Kasper Hjulmand (53) wird beim Champions-League -Spiel von Bayer Leverkusen gegen Newcastle United nicht an der Seitenlinie stehen.

Ohne ihren Cheftrainer Kasper Hjulmand trifft Leverkusen in der Champions League auf Nick Woltemade und Newcastle United.

Bundesliga: Hjulmand vor Rückkehr gegen Köln

Die Rückkehr des Cheftrainers ist nach Vereinsangaben für das Rheinderby am Samstag in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln vorgesehen.

Die Werkself will mit einem Sieg gegen den Premier-League-Klub um Nationalstürmer Nick Woltemade einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

Vor zwei Wochen hatten die Rheinländer in der Königsklasse einen Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) gelandet.

