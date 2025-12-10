- Anzeige -
Fußball

Champions League: Bei CL-Kracher gegen Newcastle United - Bayer Leverkusen muss auf Trainer Kasper Hjulmand verzichten

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 20:10 Uhr
  • SID

Ohne ihren Cheftrainer Kasper Hjulmand trifft Leverkusen in der Champions League auf Nick Woltemade und Newcastle United.

Trainer Kasper Hjulmand (53) wird beim Champions-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen Newcastle United nicht an der Seitenlinie stehen.

Wie der Werksklub rund 90 Minuten vor Anpfiff mitteilte, fehlt der Däne am Mittwoch (21.00 Uhr) aus persönlichen Gründen.

Co-Trainer Rogier Meijer übernimmt für Hjulmand.

Bundesliga: Hjulmand vor Rückkehr gegen Köln

Die Rückkehr des Cheftrainers ist nach Vereinsangaben für das Rheinderby am Samstag in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln vorgesehen.

Die Werkself will mit einem Sieg gegen den Premier-League-Klub um Nationalstürmer Nick Woltemade einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

Vor zwei Wochen hatten die Rheinländer in der Königsklasse einen Überraschungscoup bei Manchester City (2:0) gelandet.

Auch interessant: Bundesliga-Novum: Erstmals wird eine Frau Chefin bei einem Verein

News und Videos
