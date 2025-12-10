RB Leipzig setzt unter Aufsichtsrats-Chef Oliver Mintzlaff, der den Posten bis November 2022 bekleidete, den Umbau fort. Mintzlaff suchte zwei Jahre lang nach der idealen Besetzung und fand in den USA die gebürtige Schweizerin Haenni.

Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs übernimmt eine Frau den Posten als CEO. Tatjana Haenni wird als neue oberste Geschäftsführerin beim Bundesliga-Zweiten RB Leipzig loslegen. Dies hat der Verein mittlerweile bestätigt.

Tatjana Haenni übernimmt die Führung beim Bundesligisten RB Leipzig. Die 59-Jährige bringt viel Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen mit.

RB Leipzig: Haenni im Profifußball keine Unbekannte

Der Name der 59-Jährigen mag vielen Fans neu sein, in der Fußballwelt ist Haenni jedoch etabliert.

Als ehemalige Profifußballerin bestritt sie 23 Länderspiele für die Schweiz. Sie war die erste UEFA-Mitarbeiterin, die sich komplett auf Frauenfußball spezialisierte, leitete 18 Jahre lang die Frauenabteilung der FIFA und war anschließend zwei Jahre Direktorin Frauenfußball beim Schweizer Verband. Seit Januar 2023 arbeitete sie als Sportdirektorin bei der NWSL in New York – jetzt zieht es sie nach Leipzig.

Mintzlaff stellte die Personalie am heutigen Mittwoch im internen "Town Hall Meeting" allen Mitarbeitern offiziell vor. Haenni tritt ihr Amt laut dem Bericht am 1. Januar an.