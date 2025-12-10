- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga

Bundesliga-Novum: Erstmals wird eine Frau Chefin bei einem Verein

  • Aktualisiert: 10.12.2025
  • 18:22 Uhr
  • ran

Tatjana Haenni übernimmt die Führung beim Bundesligisten RB Leipzig. Die 59-Jährige bringt viel Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen mit.

Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs übernimmt eine Frau den Posten als CEO. Tatjana Haenni wird als neue oberste Geschäftsführerin beim Bundesliga-Zweiten RB Leipzig loslegen. Dies hat der Verein mittlerweile bestätigt.

RB Leipzig setzt unter Aufsichtsrats-Chef Oliver Mintzlaff, der den Posten bis November 2022 bekleidete, den Umbau fort. Mintzlaff suchte zwei Jahre lang nach der idealen Besetzung und fand in den USA die gebürtige Schweizerin Haenni.

- Anzeige -
- Anzeige -

RB Leipzig: Haenni im Profifußball keine Unbekannte

Der Name der 59-Jährigen mag vielen Fans neu sein, in der Fußballwelt ist Haenni jedoch etabliert.

Als ehemalige Profifußballerin bestritt sie 23 Länderspiele für die Schweiz. Sie war die erste UEFA-Mitarbeiterin, die sich komplett auf Frauenfußball spezialisierte, leitete 18 Jahre lang die Frauenabteilung der FIFA und war anschließend zwei Jahre Direktorin Frauenfußball beim Schweizer Verband. Seit Januar 2023 arbeitete sie als Sportdirektorin bei der NWSL in New York – jetzt zieht es sie nach Leipzig.

Mintzlaff stellte die Personalie am heutigen Mittwoch im internen "Town Hall Meeting" allen Mitarbeitern offiziell vor. Haenni tritt ihr Amt laut dem Bericht am 1. Januar an.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Neu in Wolfsburg: Pirmin Schwegler
News

Neuer Sportdirektor: Wolfsburg holt Schwegler aus Frankfurt

  • 10.12.2025
  • 18:37 Uhr
VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaUpdate
News

FC Bayern: Vertragsverhandlungen mit Kane verschoben?

  • 10.12.2025
  • 15:20 Uhr
Luka Vuskovic (Hamburger SV, 44) jubelt Jubel nach Sieg Spielende GER, Hamburger SV vs. SV Werder Bremen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 13, Saison 2025 2026, 07.12.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT...
News

Luka Vuskovic: Rückholklausel für Derby-Held im Winter?

  • 10.12.2025
  • 10:20 Uhr
Bryan Zaragoza
News

Lichtblick für Legionär: So läuft es für Bayerns Leihspieler

  • 10.12.2025
  • 08:55 Uhr
2025/26 kommt Bittencourt bisher nur auf sieben Einsätze
News

Nach sieben Jahren: Bittencourt verlässt Bremen zum Saisonende

  • 09.12.2025
  • 18:34 Uhr

FC Bayern: Neuer-Nachfolger? Jonas Urbig lässt Alexander Nübel alt aussehen

  • Video
  • 01:30 Min
  • Ab 0
Bayern-Torhüter Neuer (li.) und Urbig
News

Wie geht der FC Bayern sein Luxusproblem an?

  • 09.12.2025
  • 16:53 Uhr
Nusa spielt seit dem Vorjahr in Leipzig
News

Leipzig wohl bis Jahresende ohne Nusa

  • 09.12.2025
  • 16:22 Uhr
Schlug in Leipzig voll ein: Yan Diomande
News

Leipziger Diomande für Elfenbeinküste beim Afrika-Cup

  • 09.12.2025
  • 15:22 Uhr
Fehlt verletzt: Der Mainzer Phillipp Mwene
News

Mainz: Fischer muss zunächst auf Mwene verzichten

  • 09.12.2025
  • 14:59 Uhr