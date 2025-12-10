Der FC Bayern hat sich nach einem Rückstand souverän mit 3:1 gegen Sporting Lissabon durchgesetzt. Die Presse war anschließend beeindruckt von der Abgeklärtheit des Rekordmeisters. In der Champions League hat der FC Bayern München den nächsten Sieg eingefahren und damit nach sechs Spieltagen 15 Punkte auf dem Konto. Einzig Arsenal London steht vor dem deutschen Rekordmeister trotz eines Spiels weniger. Gegen Sporting Lissabon musste man lange geduldig bleiben und geriet durch ein Eigentor von Joshua Kimmich sogar in Rückstand. Champions League: Alle Highlights am Mittwochabend ab 23:00 Uhr auf Joyn Durch drei Tore in zwölf Minuten von Serge Gnabry, Lennart Karl und Innenverteidiger Jonathan Tah drehte man die Partie schnell und souverän. Das honorierte anschließend auch die Presse. ran zeigt die internationalen Pressestimmen zum CL-Sieg der Bayern.

"Kicker": Trotz optischer Überlegenheit und einer Vielzahl an ordentlichen Chancen benötigte der FC Bayern beim Champions-League-Heimspiel gegen Sporting Lissabon den langen Atem. "Sportschau": Kurzes Zittern, dann kurzer Prozess: Dank dreier schneller Tore gelang dem FC Bayern München in der Champions League gegen Sporting Lissabon ein am Ende ungefährdeter und wegweisender 3:1 (0:0)-Sieg. "Sport Bild": Zuhause mal wieder gewackelt – aber auch mal wieder zurückgekommen! Der FC Bayern feiert einen 3:1-Sieg gegen Sporting, den fünften im sechsten Champions-League-Spiel. FC Bayern vs. Sporting: Die Erkenntnisse "t-online": Der deutsche Rekordmeister setzt einmal mehr ein Zeichen in der "Königsklasse". Auch Sporting Lissabon konnte trotz Führung die Bayern nicht ärgern. "Spiegel": Der FC Bayern hat in der Champions League einen souveränen Sieg eingefahren. Gegen Sporting war Shooting-Star Lennart Karl erneut erfolgreich. Joshua Kimmich hatte zunächst ins eigene Netz getroffen. "Sueddeutsche Zeitung": Der FC Bayern sichert sich mit einem 3:1 gegen Sporting fast schon die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League. Das Münchner Publikum feiert den mal wieder sehr auffälligen Karl – und einen Rückkehrer. "tz": Der FC Bayern gewinnt mit 3:1 gegen den Sporting CP und macht damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Über die gesamte Spielzeit waren die Münchner dominant. Da sie es jedoch verpassten sich mit einem Treffer zu belohnen, wurden sie kurz nach dem Wiederanpfiff von Lissabon bestraft. Kommentar: So wird Lennart Karl zum Problem für Jamal Musiala

Spanien "Marca": Ein deutscher Wirbelsturm namens Bayern München. Sporting war in der ersten Halbzeit eine geordnete Mauer, aber die Entspannung nach dem Eigentor von Kimmich ermöglichte es den Bayern, mit voller Kraft in den Strafraum vorzudringen und eine Aufholjagd zu vollenden, die sie vorübergehend an die Spitze der Champions League brachte. "Mundo Deportivo": Sporting ging trotz vieler Ausfälle in der zweiten Halbzeit überraschend in Führung, aber Gnabry, Karl und Tah sicherten den Bayern den Sieg, nachdem sie vor zwei Wochen gegen Arsenal verloren hatten. "AS": Sporting stand kurz davor, eine der zweifellos größten Sensationen der diesjährigen Champions-League-Saison zu schaffen, doch die Mannschaft von Borges scheiterte schließlich an der Übermacht und Schlagkraft des FC Bayern München, der weiterhin von seiner neuen Attraktion namens Lennart Karl profitiert. Ein Eigentor von Kimmich ließ die Portugiesen hoffen, aber Gnabry, Tah und das bayerische Juwel drehten das Spiel zugunsten des sechsfachen CL-Siegers. Mit 17 Jahren und 290 Tagen wurde Karl der jüngste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen ein Tor erzielte.

England "The Guardian": Der FC Bayern München erzielte in der zweiten Halbzeit innerhalb von 12 Minuten drei Tore, holte damit einen Rückstand auf und besiegte Sporting Lissabon mit 3:1. Damit bleibt der Verein auf Kurs für einen Platz unter den ersten Acht in der Gruppenphase.

Frankreich "L'Equipe": Nichts kann Bayern München aufhalten. Die Deutschen lagen gegen Sporting Portugal mit einem Tor zurück, konnten diesen Rückstand jedoch aufholen (3:1) und sich gegen einen Gegner durchsetzen, der lange Zeit gut aufgestellt war und zu Kontern fähig war. Aber man musste stark sein, um sich gegen sie zu behaupten.

Österreich "Krone": Der FC Bayern hat einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Der deutsche Rekordmeister besiegte am Dienstagabend vor 75.000 Fans in München Sporting Lissabon 3:1 (0:0) und hält nach sechs Spielen in der Ligaphase bei 15 Punkten.

