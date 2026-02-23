Fußball
Champions League: Beleidigung von Vinicius Junior - Gianluca Prestianni entschuldigt sich wohl bei Mitspielern
Im Fall der mutmaßlichen rassistischen Beleidigung von Vinicius Junior gibt es offenbar neue Aussagen von Benfica-Star Gianluca Prestianni.
Nach seiner verbalen Entgleisung gegenüber Vinicius Junior im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid hat sich Gianluca Prestianni nun offenbar entschuldigt.
Allerdings nicht beim Brasilianer, sondern bei seinen Teamkollegen von Benfica Lissabon.
Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, habe sich der Argentinier vor einem Training in der Umkleidekabine "für die Unannehmlichkeiten entschuldigt habe, die er ihnen möglicherweise bereitet habe", heißt es in dem Bericht.
Die Zeitung "Record" und "ESPN" vermeldeten übereinstimmend, dass Prestianni bekräftigt haben soll, Vinicius nicht rassistisch beleidigt zu haben. Stattdessen habe er demnach behauptet, den Real-Star mit einem homophoben Ausdruck beleidigt zu haben.
Prestianni erklärt sich offenbar gegenüber der UEFA
Auch gegenüber der UEFA habe er erklärt, Vinicius nicht rassistisch beleidigt zu haben. Damit habe er auf die Beleidigungen des Brasilianers reagiert.
Vinicius hatte sofort nach dem Wortgefecht behauptet, er sei von seinem Gegenspieler als "Affe" bezeichnet worden. Daraufhin wurde das Spiel für zehn Minuten unterbrochen. Mittlerweile hat die UEFA Ermittlungen in diesem Fall eingeleitet.
Trotz der Aufregung um seine Person soll Prestianni bereit sein, am Mittwoch beim Rückspiel im Bernabeu-Stadion (ab 21:00 Uhr im Liveticker) in Madrid aufzulaufen.
