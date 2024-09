Anzeige

Der Beginn der neuen Champions-League-Saison steht an. Aber wer kann das Turnier gewinnen? Ein Super-Computer berechnet die Chancen aller Teams und sorgt vor allem bei den deutschen Teilnehmern für dicke Überraschungen.

Die neue Champions-League-Saison steht in den Startlöchern. So mancher Favorit träumt bereits davon, die begehrte Trophäe nach dem Finale in München in die Höhe stemmen zu können. Doch wer macht das Rennen?

Gerade mit Blick auf die deutschen Teilnehmer hält der Supercomputer der Firma "Opta Analyse" einige Überraschungen bereit.