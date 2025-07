Champions League: Warum lief der VfB Stuttgart ohne Trikotsponsor bei Real Madrid auf?

Das Problem ist allerdings: Gleich im ersten Champions-League-Spiel, welches mit 1:3 bei Real Madrid verloren ging , darf der Sponsor nicht zu sehen sein. Selbiges wird am 22. Oktober beim Auswärtsspiel gegen Juventus Turin der Fall sein.

Der VfB Stuttgart hat sein Trikot für die Champions League vorgestellt. Wie auch in der Bundesliga ist der Schriftzug des Sponsors "Winamax" auf der Brust zu sehen. Dabei handelt es sich um einen französischen Wettanbieter.

Dass der Trikotsponsor des VfB Stuttgart ein Wettanbieter ist, sorgt gleich bei zwei Auswärtsspielen in der Champions League für Probleme.

Der Grund dafür: In Spanien wie auch in Italien gibt es rechtliche Vorgaben, die Wettanbieter als Sponsoren untersagen. In Spanien ist Werbung für Sportwetten auf Trikots zum Beispiel generell verboten. Teilweise wurde die Werbung sogar aus den Stadien sowie dem Fernsehen gestrichen.

Auch interessant: Klub-WM: Real Madrid vs. PSG chancenlos: 5 Erkenntnisse