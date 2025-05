Lewandowski hatte im April eine Oberschenkelverletzung erlitten und war zwei Wochen ausgefallen, womit er am vergangenen Mittwoch auch das spektakuläre Hinspiel (3:3) gegen Inter verpasste.

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona kann im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales wieder auf Star-Torjäger Robert Lewandowski setzen. Wie die Katalanen am Montag mitteilten, wird der Pole beim Showdown im San Siro am Dienstag ( 21 Uhr im Liveticker ) im Kader stehen.

FC Barcelona: Lewandowski seit Sonntag wieder im Training

Am Sonntag war der 36-Jährige wieder ins Training zurückgekehrt. Lewandowski hat in bislang 48 Pflichtspielen in der laufenden Saison 40 Tore erzielt.