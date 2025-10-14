Anzeige
3. SPIELTAG IN DER CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: FC Bayern gegen FC Brügge live im TV, im Liveticker und im Livestream

  • Aktualisiert: 20.10.2025
  • 16:02 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag der Champions League den FC Brügge. Die Münchner wollen den dritten Sieg und die Tabellenspitze verteidigen.

Der FC Bayern befindet sich in der noch jungen Saison 2025/26 in einer ausgezeichneten Form. Bis jetzt konnten "die Roten" wettbewerbsübergreifend alle Pflichtspiele gewinnen und zeigen reihenweise überzeugende Auftritte.

Nach der äußerst holprigen Champions-League-Ligaphase im Vorjahr gab es diesmal einen Start nach Maß. Die Münchner bezwangen den frischgebackenen Klub-WM-Sieger FC Chelsea mit 3:1 und lösten auch die Pflichtaufgabe beim FC Paphos souverän mit 5:1.

FC Bayern

Champions League: Die Highlights von Spieltag drei auf Joyn streamen

Die Highlights des dritten Spieltags der Champions League kostenlos auf Joyn.

Der FC Bayern führt die Tabelle nach den beiden Siegen aufgrund der besseren Tordifferenz vor Real Madrid und Paris Saint-Germain an.

Dass sich ausgerechnet der FC Brügge als Stolperstein erweist, scheint ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Zu stark sind Ausnahmekönner um Harry Kane und Michael Olise in Form und zu stark funktioniert der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany als Ganzes.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Münchner die Belgier unterschätzen sollten. Brügge bezwang zum Auftakt den AS Monaco überzeugend mit 4:1 und zeigte auch bei Atalanta Bergamo einen ansprechenden Auftritt, der jedoch mit einer späten 1:2-Pleite endete. Bereits im Vorjahr konnte der Klub immerhin das Achtelfinale erreichen.

ran fasst die wichtigsten Informationen zum Champions-League-Match zusammen.

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

FC Bayern München vs. FC Brügge im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

  • Spiel: FC Bayern vs. FC Brügge
  • Wettbewerb: Champions League, 3. Spieltag
  • Datum: 22. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: Allianz Arena (München)

Champions-League-Topspiel live: Läuft FC Bayern München vs. FC Brügge im Free-TV?

Nein. Das Duell zwischen dem Bayern München und FC Brügge wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

DAZN zeigt das Champions-League-Match zwischen Bayern und Brügge live und in voller Länge. Die Partie läuft auf dem linearen Kanal DAZN1. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions-League im Livestream: Wer zeigt FC Bayern München vs. FC Brügge live?

Die Partie wird live und in voller länge vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen.

FC Bayern München vs. FC Brügge live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Spiel?

Die Partie der Bayern gegen den FC Brügge kann wie gewohnt auf ran.de im Liveticker verfolgt werden.

Champions League im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bayern München vs. FC Brügge

  • Begegnung: FC Bayern vs. FC Brügge
  • Datum und Uhrzeit: 22. Oktober; 21:00 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Nicky Hayen (FC Brügge)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN1
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
