Champions-League-Finale 2025 in München: Paris St.-Germain vs. Inter Mailand - alle Infos im Überblick

Am 31. Mai 2025 findet in der Allianz Arena in München das Finale der Champions League zwischen Paris St.-Germain und Inter Mailand statt (ab 21:00 Uhr im Livestream auf JOYN) .

Champions-League-Finale in München: Das sind die Music Acts - Linkin Park tritt auf

Die bekannte Band Linkin Park wird vor dem Anpfiff des Endspiels in der Münchner Allianz Arena auftreten.

Aktuell ist Linkin Park mit der neuen Frontfrau Emily Armstrong auf der "From Zero"-Welttour und macht dabei eben auch Halt in München. Sie werden in der Allianz Arena unter anderem ihre größten Hits "One Step Closer" und "Papercut" präsentieren, aber eben auch neue Songs. Zudem wird es einen Remix des Linkin-Park-Klassikers "Numb" geben.