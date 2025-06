Barca droht Ärger mit UEFA: Verkauf von TV-Rechten im Fokus

Das Problem: Barca hatte im vergangenen Oktober eine Berufung gegen eine Geldstrafe von 500.000 Euro wegen falscher Gewinnangaben vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) verloren.

Die Katalanen sind also Wiederholungstäter, der CAS hatte den Klub damals bereits gewarnt, dass es bei einem erneuten Vergehen härtere Strafen geben würde.

Falsche Angaben bei dem Verkauf von zehn Prozent an TV-Rechten im Jahr 2022 für einen Zeitraum von 25 Jahren sollen diesmal für den Ärger gesorgt haben. Barca soll Geld als "sonstige Betriebseinnahmen" deklariert haben, "die bei der Berechnung des Financial Fairplay berücksichtigt würden. Die UEFA bestand jedoch darauf, dass diese als 'Gewinne aus dem Verkauf immaterieller Vermögenswerte' klassifiziert werden sollten, die nicht in die Berechnungen des Financial Fairplay einbezogen werden könnten", schreibt die "Times".