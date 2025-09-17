Auch in dieser Saison starten die Bayern mit einem Sieg in die Königsklasse. Zum Auftakt startet der FCB mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Chelsea. Harry Kane trifft erneut zwei Mal.

Während Matchwinner Harry Kane nach dem Traumstart zufrieden mit Trainer Vincent Kompany abklatschte, jubelte Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf der Tribüne über den wieder einmal gelungenen Auftakt in der Champions League: Bayern München hat den Klub-Weltmeister FC Chelsea entzaubert und auf dem Weg in die Top Acht der Ligaphase sofort ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

Der Rekordmeister setzte sich nach einem Kraftakt verdient mit 3:1 (2:1) durch - und baute damit auch die eigene Rekordserie in der Königsklasse aus.

"Ein tolles Ergebnis", sagte Torjäger Kane, der die Bayern mit einem Doppelpack zum 22. Sieg in Serie zu Beginn der Champions League geführt hatte, bei DAZN: "Es war eine starke Leistung gegen einen sehr guten Gegner. Es war ein schwieriges Spiel, wir sind sehr erleichtert."

Die Münchner gingen in einer umkämpften Partie vor 75.000 Zuschauern durch ein Eigentor von Trevoh Chalobah in der 20. Minute in Führung. Kane erhöhte kurz darauf per Elfmeter (27.).

Der Torjäger war von Moises Caicedo selbst gefoult worden. Chelsea schüttelte sich aber nur kurz und verkürzte durch Klub-WM-Held Cole Palmer (29.).

Doch erneut Kane (63.) stellte den alten Abstand wieder her. Für den Engländer war es bereits der zehnte Treffer in dieser Saison, für die Bayern der sechste Sieg aus sechs Pflichtspielen.

In der Champions League, wo auch noch Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der FC Arsenal warten, geht es mit dem Duell beim Neuling Paphos FC aus Zypern am 30. September für die Bayern weiter. Zunächst steht jedoch in der Liga am Samstag (15.30 Uhr) die Partie in Hoffenheim auf dem Programm.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte seinen Bayern vor dem Anpfiff angesichts der finanziellen Übermacht des europäischen Fußball-Adels nur eine Außenseiterrolle zugeschrieben - Kompany dagegen selbstbewusst den Titel als Ziel ausgerufen.