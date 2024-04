Anzeige

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League empfängt Borussia Dortmund den spanischen Topklub Atletico Madrid. Wer überträgt live im TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker?

Die Ausgangslage vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League könnte durchaus angenehmer sein für Borussia Dortmund.

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic muss gegen Atletico Madrid eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel drehen, um ins Halbfinale zu kommen.

Nachdem die Spanier im Heimspiel zuletzt schon nach gut einer halben Stunde mit 2:0 in Führung lagen, sorgte Sebastien Haller mit seinem Anschlusstor kurz vor Ende des Spiels zumindest für etwas Hoffnung in Reihen der Schwarz-Gelben für das zweite Spiel gegen Atletico.

Die Generalprobe vor dem Rückspiel am Dienstagabend im Dortmunder Signal Iduna Park verlief für den BVB zumindest vom Ergebnis her erfolgreich. Im Duell bei Borussia Mönchengladbach gewann Dortmund zuletzt in der Bundesliga mit 2:1. Mann des Spiels war Marcel Sabitzer, der beide BVB-Tore erzielte.

Wermutstropfen für den BVB: Karim Adeyemi sah kurz nach der Pause Gelb-Rot, wodurch Dortmund fast eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren musste.

Zudem musste Sebastien Haller angeschlagen früh raus, bei ihm droht laut Medienberichten möglicherweise sogar das vorzeitige Saisonaus.