Der Trainer schimpft, der Boss verliert die Geduld, die Mannschaft schlägt auf sich selbst ein. Borussia Dortmund droht ein bitterer Abschied aus der Champions League.

Sieg oder Saisonende - am sportlichen Nullpunkt kämpft Borussia Dortmund gegen einen traurigen Champions-League-Abschied für lange Zeit. Doch nicht nur das: Mit einem Achtelfinal-Aus beim OSC Lille am Mittwoch (ab 18.45 Uhr bei uns im Liveticker) wären sämtliche Wettbewerbe einer missratenen BVB-Saison quasi gelaufen. Es droht ein Dahindümpeln in der Bedeutungslosigkeit bis Mitte Mai.

Lars Ricken hat die Geduld mit seinen Möchtegern-Stars längst verloren. "Die ganze Mannschaft ist gefordert, in Lille (...) endlich Kampfgeist und unbändigen Siegeswillen zu zeigen", forderte der Sport-Boss in der Bild-Zeitung unmissverständlich. "Und zwar nicht nur eine Halbzeit lang wie im Hinspiel, sondern bis der Schiedsrichter abpfeift." Ohne Ausreden: "Es liegt definitiv nicht am Trainer!"