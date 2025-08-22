Champions League 2025/26: Auslosung der Ligaphase - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Die Champions League wirft ihre Schatten voraus. ran zeigt die wichtigsten Infos zur Auslosung der Ligaphase in der Königsklasse.

Die Auslosung der Champions League sorgt 2025 erneut für besondere Spannung!

Statt klassischer Gruppen werden die Vereine den Lostöpfen zugeordnet und spielen anschließend in einer Ligaphase gegen acht unterschiedliche Gegner – vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Damit steigt die Chance auf Top-Duelle bereits früh im Wettbewerb: Ob der FC Bayern, Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain – die Auslosung entscheidet, welche Kracherpartien die Fans schon früh im Wettbewerb erwarten.

Für die Klubs ist die Ziehung richtungsweisend: Wer erwischt ein machbares Programm, wer trifft direkt auf mehrere Schwergewichte?

ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung in der Champions League.