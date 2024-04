Die Aufstellung ist da. Die gute Nachricht für den BVB und Trainer Edin Terzic: Emre Can kann auflaufen. Der Einsatz des Kapitäns stand lange auf der Kippe.

+++ Atletico vs. BVB: Aufstellung ist da +++

Und so beginnen die Gastgeber.

+++ Atletico Vs. BVB: Es geht um eine gute Ausgangsposition +++

Für Borussia Dortmund geht es am Mittwochabend in der Champions League um eine gute Ausgangsposition im Viertelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid.

Die Dortmunder setzten sich im Achtelfinale durch einen 2:0-Heimsieg im Rückspiel gegen die PSV Eindhoven um Ex-Trainer Peter Bosz durch und haben nun mit Atletico einen unangenehmen Gegner vor der Brust.

Die von Diego Simeone gecoachten Spanier sind einerseits für ihre sehr kompakte Defensiv-Taktik bekannt, aber auch dafür, mitunter durchaus ekelig zu spielen.

Für den BVB hätte auch die Generalprobe vor dem schweren Duell in Madrid deutlich besser verlaufen können. Am vergangenen Wochenende setzte es für die Mannschaft von Edin Terzic in der Bundesliga eine 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart.