Königsklasse startet

Champions League live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Informationen

  • Aktualisiert: 24.11.2025
  • 08:59 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Champions League 2025/26 im Free-TV live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Champions League live im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Champions-League-Ligaphase live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus

Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Bayern MünchenBayern MünchenFC BayernFCB440014:31112
2Arsenal FCArsenal FCArsenalARS440011:01112
3Inter MailandInter MailandInterINT440011:11012
4Manchester CityManchester CityMan CityMCI431010:3710
5Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG430114:599
6Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW430110:289
7Real MadridReal MadridReal MadridRMA43018:269
8Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV43019:459
9GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL43018:629
10Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT42207:258
11FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR421112:757
12Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE42119:637
13Sporting CPSporting CPSporting CPSCP42118:537
14Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB421113:1127
15AtalantaAtalantaAtalantaATA42113:5-27
16Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR42118:717
17Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM420210:916
18PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV41219:725
19AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON41214:6-25
20Pafos FCPafos FCPafos FCPAF41212:5-35
21Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB0441216:10-45
22FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU41128:10-24
23Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE41127:11-44
24SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC41124:9-54
25Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM41036:513
26Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV40317:8-13
27Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH41034:9-53
28Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG41034:12-83
29FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD40225:8-32
30Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP40222:8-62
31Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY40222:9-72
32Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL40132:6-41
33FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK40134:12-81
34FK KairatFK KairatFK KairatKAI40132:11-91
35SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB40042:8-60
36Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA40041:14-130
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Champions League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Champions League live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Champions League

  • Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams

